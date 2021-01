Neue Wolfspeed WolfPACKTM-Modulfamilie ermöglicht beschleunigte Produktion wachstumsstarker Technologien im mittleren Leistungsbereich

Cree, Inc. (Nasdaq: CREE), der weltweit führende Anbieter von Siliziumkarbid-Technologie, hat heute die Markteinführung seiner Wolfspeed WolfPACK-Leistungsmodule bekannt gegeben. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot an Lösungen und läutet eine neue Performance-Ära für unterschiedlichste Industriemärkte im Bereich der Stromversorgung, wie Schnellladen von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien und Energiespeicherung sowie industrielle Stromversorgungsanwendungen, ein. Die neuen Module basieren auf der 1.200-V-MOSFET-Technologie von Wolfspeed und liefern maximale Effizienz in einfach zu handhabenden Gehäusen, die es Entwicklern ermöglichen, Effizienz und Leistung bei kleineren, besser skalierbaren Stromversorgungssystemen deutlich zu steigern.

Im Vergleich zu Silizium ermöglicht der Einsatz von Stromversorgungslösungen auf Siliziumkarbidbasis schnellere, kleinere, leichtere und leistungsfähigere elektrische Systeme für unterschiedlichste industrielle Anwendungen. Die neuen Siliziumkarbid-Module maximieren die Leistungsdichte bei gleichzeitiger Vereinfachung des Designs in gängigem Formfaktor, um die Produktion und Einführung dieser Technologie der nächsten Generation für eine Vielzahl schnell wachsender Industriemärkte, einschließlich externer Lade- und Solarenergielösungen, deutlich zu beschleunigen. Das Angebot schließt die Lücke zwischen diskreten Single-Die-Bauteilen und Modul-Lösungen mit hohem Nennstrom und bietet den Entwicklungsingenieuren von heute eine große Bandbreite an Sortimentsoptionen für Konstruktionsanforderungen mit Wolfspeed-Siliziumkarbid.

"Mit der Einführung der Wolfspeed WolfPACK Leistungsmodule weiten wir unser Sortiment im Stromversorgungsbereich auf das breite Spektrum der Hochspannungsanwendungen aus. Dies wird einer Reihe wachstumsstarker Branchen bei der Umstrukturierung helfen, da sich der weltweite Umstieg von Silizium auf Siliziumkarbid weiter beschleunigt", sagte Jay Cameron, der Senior Vice President und General Manager von Wolfspeed Power. "Die Maximierung der Leistungsdichte bei gleichzeitiger Minimierung der Designkomplexität ist für Ingenieure, die im mittleren Leistungsbereich arbeiten, von entscheidender Bedeutung; und die neuen Module vereinfachen die Konstruktion, sodass die Produktion von Schnelllade- und Solarinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge beschleunigt werden kann."

Wolfspeed WolfPACK-Leistungsmodule liefern die höchsten am Markt erhältlichen Nennstrom-Topologien, bieten unübertroffene Leistung und einen kompakten Fußabdruck, durch den Systemgröße, -komplexität und -kosten reduziert werden. Die Module sind in Halbbrücken- und Six-Pack-Konfigurationen mit einer Vielzahl von On-Widerstandsoptionen erhältlich. Besuchen Sie www.wolfspeed.com/wolfspeed-wolfpack-pr, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Cree, Inc.

Cree ist ein Innovator von Wolfspeed-Leistungs- und Hochfrequenz(HF)-Halbleitern und LEDs der Beleuchtungsklasse. Die Wolfspeed-Produktfamilien von Cree umfassen Siliziumkarbidmaterialien, Leistungsschaltgeräte und HF-Geräte für Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, Schnelllade-Wechselrichter, Netzteile, Telekommunikation sowie Militär und Luft- und Raumfahrt. Die LED-Produktfamilien von Cree umfassen blaue und grüne LED-Chips, LEDs mit hoher Helligkeit und Leistungs-LEDs der Beleuchtungsklasse für die Innen- und Außenbeleuchtung, Videodisplays, Transport- und Spezialbeleuchtungsanwendungen.

Weitere Informationen über die Produkte und das Unternehmen finden Sie unter www.cree.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den angegebenen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u. a. das Risiko, dass wir nicht in der Lage sein könnten, diese neuen Produkte mit hinreichend niedrigen Kosten herzustellen, um sie zu wettbewerbsfähigen Preisen oder mit akzeptablen Margen anzubieten; das Risiko, dass wir Verzögerungen oder andere Schwierigkeiten bei der Produktionssteigerung seiner Kapazitäten zur Lieferung dieser Produkte haben könnten; die Kundenakzeptanz unserer Produkte, die rasante Entwicklung neuer Technologien und konkurrierender Produkte, die die Nachfrage beeinträchtigen oder die Produkte von Cree überflüssig machen können, und andere Faktoren, die in den von Cree bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des Berichts auf Formular 10-K für das am 28. Juni 2020 endende Jahr und nachfolgender Einreichungen, erläutert werden.

Cree und Wolfspeed sind eingetragene Marken und Wolfspeed WolfPACK ist eine Marke von Cree, Inc.

