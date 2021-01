Mit einer knackigen Kampagne auf Rädern ist der diesjährige "Tag des Deutschen Apfels" gefeiert worden! Am Vormittag des 11. Januar präsentierte sich einer der plakativen "Tag des Deutschen Apfel"-Trucks am Brandenburger Tor kurz zu einem eindrucksvollen Fototermin - bevor es auch schon wieder hieß: Hit the Road again! Tag des Deutschen Apfels...

Den vollständigen Artikel lesen ...