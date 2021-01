Der historische Ölpreiscrash im Jahr 2020, welcher durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, riss die Anteilsscheine der großen Öl- und Gas-Konzerne gnadenlos in die Tiefe. Die allmähliche Entspannung am Ölmarkt deutet nun jedoch auf einen zügigen Rebound hin.? Ölpreise nähern sich schrittweise Vorkrisenniveau an ? Erdgas & LNG gewinnen an Bedeutung im Energiemarkt ? Europäische Erdölfirmen schlagen einen neuen Weg einInvestoren, die Ende 2019 bzw. zu Beginn des Jahres 2020 ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...