HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Grüne/K-Frage:

"Es bedürfte schon einer zurzeit rechnerisch eher unwahrscheinlichen Koalition aus Grünen, Sozialdemokraten und Linken, damit Habek oder Baerbock Kanzler werden könnten. Und sollten sie mit dieser Stoßrichtung in den Wahlkampf ziehen, sänke diese rechnerische Wahrscheinlichkeit noch. Wenn die Öko-Paxen also zwischen Ostern und Pfingsten die K-Frage beantworten, dann geht es eher darum, dass Baerbock Vizekanzlerin wird und der beim breiten Publikum noch beliebtere Habek eine adäquate Option erhält - oder umgekehrt. Das ist dann allerdings ein Thema für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Und was in diesen Tagen gerne übersehen wird: Für einen echten Regierungswechsel spricht absolut nichts. Das war 1998 ganz anders."