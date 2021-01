Die Nationalgarde will zur Unterstützung der örtlichen Sicherheitskräfte bis zu 15'000 Soldaten in der Hauptstadt Washington zusammenziehen.Washington - Nach der Erstürmung des Kapitols verschärfen die US-Behörden die Sicherheitsvorkehrungen für die anstehende Amtseinführung des künftigen Präsidenten Joe Biden. Die Nationalgarde will zur Unterstützung der örtlichen Sicherheitskräfte bis zu 15'000 Soldaten in der Hauptstadt Washington zusammenziehen. Auch das Heimatschutzministerium kündigte am Montag eine Ausweitung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...