Das Mittelklasse-Roboterkampffahrzeug (RCV) vom Typ X des europaweit führenden Entwicklers von Robotern und autonomen Systemen Milrem Robotics hat erste Mobilitätstests erfolgreich bestanden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210111005894/de/

The Type-X by Milrem Robotics will become an intelligent wingman to main battle tanks and infantry fighting vehicles and will be capable of taking on the most dangerous tasks and positions, resulting in lower lethality risks. (Photo: Business Wire)