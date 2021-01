Nach dem Verlusttag zum Wochenauftakt sieht es am Dienstag für den DAX schon wieder freundlicher aus. Im frühen Handel notiert der deutsche Leitindex rund 0,3 Prozent fester bei 13.972 Punkten. Während die US-Börsen am Montag unter Druck gerieten und schwächer schlossen, kommen am Morgen positive Impulse von den asiatischen Handelsplätzen. Im Wochenverlauf werden schließlich die ersten US-Firmen ihre Bücher für das vierte Quartal 2020 veröffentlichen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

