TacoTax: Nouveaux produits d'épargne retraite: un bon plan pour votre porte-monnaie ?

Les produits d'épargne retraite ne sont pas très populaires chez les Français. Toutefois, des réformes récentes, comme la loi PACTE, ont permis d'accélérer l'épargne retraite des Français. Ces derniers pourraient bénéficier d'avantages fiscaux et de rendements supérieurs, notamment grâce aux PER.

Le PER, une version plus simple des anciens produits d'épargne retraite -

Afin de rénover nos dispositifs d'épargne retraite, l'État a décidé de lancer le PER, un produit d'épargne disponible depuis un peu plus d'un an. L'ambition du PER est de remplacer, progressivement, tous les autres produits d'épargne retraite. Le PER se décline en trois formes: le PER individuel, le PER d'entreprise collectif, le PER d'entreprise obligatoire.

Le PER individuel est le successeur du Perp et du contrat Madelin. Il s'agit d'un plan d'épargne retraite que l'on souscrit à titre individuel et de manière facultative. Il peut être alimenté par des versements volontaires, des fonds issus d'un ancien produit retraite, des fonds d'un autre PER. Le PER d'entreprise collectif est un contrat d'épargne retraite souscrit dans le cadre d'une entreprise, et qui concerne tous ses salariés. Il peut être alimenté par des versements volontaires, des fonds d'épargne salariale, des fonds d'un autre PER. Enfin, le PER d'entreprise obligatoire est une déclinaison du second PER. Il peut être créé par accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale de l'employeur. Il est alimenté par des versements volontaires et des cotisations obligatoires.

L'ambition est forte, mais répond à un problème bien connu de notre système de retraite: la complexité et la multiplicité des dispositifs. La loi PACTE, votée en 2019, avait comme objectif de faciliter la lisibilité des produits d'épargne retraite, d'accroître la portabilité de l'épargne et de faciliter les retraits. C'est pour répondre à ces défis que le gouvernement a lancé le PER.

La France, un pays avec une épargne retraite encore timide !

L'épargne retraite des Français est un outil très peu utilisé afin de constituer des rentes et un capital futur. En 2017, l'encours de l'épargne retraite ne représentait que 1,5% du patrimoine des ménages pour 230 milliards d'euros d'encours. Cette épargne retraite est donc bien en dessous de l'assurance vie ou d'autres dispositifs. À titre d'exemple, l'encours des contrats d'assurance vie s'élevait à 1 788 milliards d'euros en 2019.

D'après les données du dernier rapport d'Évaluation de la loi PACTE (réalisé par France Stratégie), 6 milliards d'euros ont été placés dans le PER issus de la loi Pacte, en seulement trois mois après sa création. Si l'évolution de l'épargne retraite semble être stable dans le temps, elle est en constante croissance depuis plusieurs années. De 2008 à 2018, l'épargne retraite des Français a augmenté de plus de 60%. En outre, les dispositifs d'épargne retraite collectifs sont de plus en plus utilisés.

Qui devrait croître et se développer !

Une statistique frappante du rapport de France Stratégie montre que 83 490 PER individuels ont été vendus durant ces trois mois qui ont suivi le lancement de ce produit, le 1er octobre 2019. Outre le PER individuel, le PERCO est la déclinaison du PER qui connaît la plus forte croissance depuis le lancement du produit. En quelques mois seulement, le volume était plus important que les rythmes annuels précédents des anciens dispositifs. Le comité d'évaluation de la Loi PACTE montre ainsi qu'une accélération est à l'œuvre en 2019 (+19 %) par rapport à 2018 (+9 %).

On peut donc anticiper une hausse de l'épargne retraite en 2021 pour plusieurs raisons: le PER n'est pas limité par des plafonds, contrairement aux livrets réglementés. Également, la fiscalité du PER est plus attractive que celle de l'assurance vie dans la mesure où les PER bénéficient d'une déductibilité des versements sur l'impôt (dans la limite de plafonds et l'impôt sur le revenu). Si le déblocage des fonds est plus facile avec d'autres produits d'épargne (assurance vie), il n'en reste pas moins l'un des produits les plus attractifs.

Dans ce sens, une étude de l'institut de sondage Opinion Way montre qu'après avoir pris connaissance du PER et de ses avantages, 58 % des répondants déclarent être prêts à y souscrire. En outre, ils se disent souvent être incités par la possibilité d'épargner dans un PER tout en réduisant leur impôt sur le revenu. Il y a donc urgence pour les contribuables à connaître ces dynamiques et ce produit et pour utiliser leur enveloppe fiscale 2020.

Pour bientôt faire mieux qu'outre-Atlantique -

Le PER est donc une bonne nouvelle pour votre épargne ! Ce nouveau dispositif (PER) est favorable pour les épargnants, et il possède encore une grande marge de croissance. Si les procédures, la fiscalité et les conditions sont assouplies, c'est notamment pour permettre à la France de rattraper son retard, en développant l'épargne retraite par capitalisation. En effet, si l'épargne retraite progresse en France, elle progresse moins vite que dans les autres pays de l'OCDE (+60% en France contre +85% en 10 ans dans l'OCDE) alors que nous possédons un niveau d'épargne parmi les plus élevés d'Europe (500 Md€).

Le recours à la retraite par capitalisation est très fréquent dans d'autres pays. Aux États-Unis, par exemple, l'épargne retraite repose majoritairement sur ce système par capitalisation. Dans ce système, le 401k est le plan d'épargne le plus populaire. Le 401k représente plus de 6 000 milliards de dollars. Considérant ces produits d'épargne retraite, le poids de la retraite par capitalisation dans le PIB de la France s'élevait à 10%, contre 126% en moyenne dans l'OCDE et plus de 145% aux États-Unis en 2018. Si les produits d'épargne retraite français sont encore bien loin des niveaux de l'OCDE, l'ambition de la Loi PACTE est d'augmenter de plus de 100 milliards d'euros l'épargne retraite. Pour ce faire, le fonctionnement relativement souple et avantageux du PER français est très proche de celui du 401k américain.

Si le PER ne pèse pas lourd face aux milliers de milliards de dollars du 401k, son fonctionnement permettra d'en faire un produit incontournable et donc de développer l'épargne retraite des Français. Une aubaine, voire même à l'avenir un passage obligé pour les épargnants français, en ces temps de réformes du système par répartition.

Par Aldric Emié, CEO et co-fondateur du site tacotax.fr,