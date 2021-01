Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Er sollte damit seine freundliche Vortages-Tendenz fortsetzen. Die Vorgaben aus Übersee liefern derweil keine klare Orientierungshilfe. In den USA war der Standardwerteindex Dow Jones am Montag nach dem europäischen ...

