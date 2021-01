Die japanische Regierung wird kleinen Firmen, die von der Coronavirus-Pandemie schwer betroffen sind, 400.000 JPY zur Verfügung stellen, sagte Finanzminister Taro Aso am Dienstag in einer Erklärung. Weitere Zitate "Restaurants werden gebeten, wegen des erhöhten COVID-19-Risikos früher zu schließen." "Bisher wird eine Anpassung des Haushalts nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...