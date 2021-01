Frankfurt (ots) - "Ob mit oder ohne Coronaeinschränkungen: Unsere Vermögensberater waren auch in diesem herausfordernden Jahr jederzeit für ihre Kunden erreichbar: 24 Stunden, sieben Tage die Woche, persönlich oder digital!", zieht Robert Peil, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung, Bilanz. "Veränderungen bestimmen das Leben - und die Qualität unseres Kundenservices ist dabei unser Hauptaugenmerk. Daher freut es uns umso mehr, dass unsere Vermögensberater erneut als 'exzellent' ausgezeichnet worden sind." Bereits im zehnten Jahr in Folge wurde der Kundenservice der DVAG von der ServiceRating GmbH mit der Bestnote prämiert. Besonders in Coronazeiten ein großes Kompliment, findet auch Dr. Franz Gresser, Geschäftsführer von ServiceRating: "Die DVAG überzeugt vor allem hinsichtlich der Service- und Beratungsleistungen. Die Produkte werden passgenau vermittelt und dabei punkten die Vermögensberater mit flexibler Erreichbarkeit und zuverlässiger schneller Kommunikation auf allen Kanälen. Für Kunden gerade in dieser Zeit zwei unfassbar wichtige Dinge."Das Siegel zur Auszeichnung der Servicequalität wird auf der Basis einer Befragung von rund 300 Kunden, eines Serviceaudits und einzelner Managerinterviews vergeben. In allen untersuchten Kategorien (Service- und Beratungsleistungen, Servicemanagement und Servicewirksamkeit) überzeugt die Deutsche Vermögensberatung mit hervorragenden Testergebnissen.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen DeutschlandsPressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039; E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comFabienne Franz, Tel.: 069 2384-7182; E-Mail: Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/4809452