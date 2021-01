Die aktuelle Marktlage bei DAX und Co. ist schon wirklich bemerkenswert. Wir können einen Leitindex in der Nähe des Rekordhochs beobachten. Die Wirtschaft ist coronabedingt jedoch weiterhin fragil. Schließlich befinden wir uns noch immer innerhalb eines Lockdowns, was eigentlich eine potenzielle Belastung sein sollte. Wird dir das allmählich etwas unheimlich? Falls ja, bist du nicht alleine. Jetzt hat jedenfalls ein Starinvestor gesagt: Wir befinden uns in einer epischen Blase. Lass uns im Folgenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...