London (ots/PRNewswire) - Die CentralNic Group PLC (AIM: CNIC), das am schnellsten wachsenden Unternehmen in der Domainnamen Branche, mit über 45 Millionen Domainnamen, welche eine der Plattformen nutzen, freut sich, die Übernahme eines führenden französischen Verwalters von Domainnamen für Unternehmen, SafeBrands, bekannt zu geben. SafeBrands ist ein preisgekrönter Innovator und Technologiepionier, der von führenden französischen Marken wie Total, SNCF und Alcatel-Lucent genutzt wird. SafeBrands wird mit seinen Dienstleistungenund seiner Expertise im Bereich Online-Markenschutz und Domainnamen-Verwaltung das branchenführende Angebot an digitalen Dienstleistungen für Unternehmen von CentralNic ergänzen.Die weltweit führenden Markenschutz- und Internet-Überwachungswerkzeuge von SafeBrands waren bisher nur für Unternehmen in französischsprachigen Märkten verfügbar. CentralNic wird sich weiterhin voll und ganz der Betreuung der aktuellen SafeBrands-Kunden widmen, aber die Produkte und Dienstleistungen auch weltweit Unternehmen zur Verfügung stellen, um ihnen dabei zu helfen, ihre Einnahmequellen in digitalen Kanälen zu schützen. Das Vorhaben ist Teil der globalen Markendienstleistungsstrategie von CentralNic, die derzeit Kunden auf der ganzen Welt durch Teams in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland, Neuseeland und einem Dutzend weiterer Länder betreuen.Der starke Präsenz von SafeBrands in Frankreich, einem der größten Märkte für Internetdienstleistungen weltweit, ergänzt die Position von CentralNics Tochter BrandShelter als führendem Unternehmensregister in Deutschland, das von vielen der größten deutschen Marken genutzt wird. Das Team von BrandShelter mit über 100 Experten in Deutschland wird eng mit dem Team von SafeBrands in Frankreich zusammenarbeiten und so ein konkurrenzloses Kompetenzzentrum für Markenschutz in Europa schaffen. Dies wird die Position von CentralNic als europäischem Champion für Corporate Domain Portfolio Management und Online-Markenschutz weiter stärken, sowie als einer der drei weltweit führenden Anbieter, der Kunden in jedem Land bedienen kann.Ben Crawford, CEO der CentralNic Group, kommentiert: "Dies ist ein wichtiger Schritt für CentralNic in unserer Strategie, umfassende End-to-End-Dienste zum Schutz von digitalen Domainnamen und Online-Marken für Firmenkunden weltweit anzubieten. Wir freuen uns, dass SafeBrands mit seinem begabten Team von Digital- und IP-Schutz-Experten, seinem hochmodernen Software- und Dienstleistungs-Portfolio und seinen etablierten Geschäftsbeziehungen Teil unserer Gruppe wird."Haydn Simpson, Leiter Brand Services bei CentralNic, sagt: "Geistiges Eigentum ist das Lebenselixier jeden Unternehmens, es schafft Wert und Differenzierung, und die erfolgreiche Zukunft jeder Marke hängt davon ab, sie mit maximaler Effizienz zu schützen. Die Markenschutzprodukte von SafeBrands werden CentralNic dabei helfen, unsere Fähigkeiten in diesem Bereich weiter auszubauen und ein unvergleichbares Angebotvon Lösungen für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden zu schaffen."Charles Tiné, CEO und Gründer von SafeBrands, fügt hinzu: "Im schnell wachsenden Markt für Domainnamen ist dies eine fantastische Gelegenheit für SafeBrands, der CentralNic-Familie beizutreten, mit dem klaren Ziel, einen weltweit führenden Anbieter für Corporate Domain Management, Online-Markenschutz und DNS-Sicherheit zu schaffen. Wir teilen viele gemeinsame Werte, die sich in den vielen Synergien zwischen unseren Teams und technischen Plattformen widerspiegeln. Die Ressourcen und die Wachstumsstrategie von CentralNic sind auf unsere Ambitionen abgestimmt und deuten auf eine sehr spannende Zukunft hin. Nach 23 Jahren organischer und unabhängiger Entwicklung sind Frederic Guillemaut und ich überzeugt, die perfekte Ergänzung für SafeBrands' V2 gefunden zu haben."Über die CentralNic Group PLCCentralNic (AIM: CNIC) ist ein globales, an der Londoner Börse gelistetes Unternehmen, welches das Wachstum der globalen digitalen Wirtschaft vorantreibt, indem es Software-Plattformen entwickelt und verwaltet, die es Unternehmen ermöglichen, Abonnements für Domainnamen und damit verbundene Dienstleistungen zu erwerben, einschließlich des Schutzes ihrer Marken im Internet. Neben der Bereitstellung von Kerninfrastrukturdiensten für das Internet, ist CentralNic führend beim Schutz von Internetnutzern durch seine hochentwickelte Software, gezielte Anti-Missbrauchteams und Partnerschaften mit Einrichtungen wie der Global Cyber Alliance.CentralNic's Brand Services bieten Unternehmen weltweit - von kleinen Betrieben bis hin zu einigen der größten Unternehmen der Welt - Dienstleistungen im Bereich Domain-Portfolio-Management und Markenschutz an.