Auftrag für Porr aus Polen: Der Baukonzern wurde von der PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK S.A.) mit der Planung und Ausführung der Bauarbeiten an der Eisenbahnlinie Nr. 131 zwischen Chorzów Batory und Naklo Slaskie beauftragt. Der Auftragswert beläuft sich auf rund 280 Mio. Euro. "In den vergangenen zehn Jahren hat die Porr bereits zahlreiche wichtige Bahnprojekte für die PKP PLK S.A. umgesetzt. Die Auftragsvergabe unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten und unsere umfassende Kompetenz im Infrastrukturbereich. Mit diesem technisch anspruchsvollen Mega-Projekt werden die Rahmenbedingungen für den Güterverkehr in der Region maßgeblich aufgewertet", so Porr CEO Karl-Heinz Strauss. Der Auftrag umfasst die ...

