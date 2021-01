Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 12. Januar 2021 - NEXE Innovations Inc. ("Nexe Innovations" oder das "Unternehmen") (TSXV:NEXE - WKN:A2QLF8 - FWB:NX5) eines der führenden Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Materialforschung und moderner Fertigungstechnologien, freut sich, XOMA Superfoods, die hauseigene Kaffee- und Superfoods-Marke von NEXE, zu präsentieren, welche in Kürze unter www.Xoma.ca erhältlich sein wird. XOMA - abgeleitet vom griechischen Wort für Erde - ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Nachhaltigkeitsauftrag zu erfüllen und gleichzeitig seinen Kunden Kaffee und Superfoods von höchster Qualität zu bieten. NEXE plant, das erste Produkt der XOMA Superfoods Marke, einen löslichen, mikrogemahlenen Kaffee, der mit MCT-Öl angereichert und im NEXE-Pod verpackt ist, als Pilotprodukt Ende Januar 2021 einzuführen.

Die wichtigsten Highlights:

- NEXE Innovations launched seine neue Eigenmarke XOMA Superfoods, um die wachsenden Bedürfnisse gesundheits- und umweltbewusster Verbraucher zu erfüllen.

- Das erste XOMA Superfoods Markenprodukt, ein löslicher, mikrogemahlener Kaffee, der mit MCT-Öl angereichert ist und im NEXE Pod verpackt ist, wird Ende Januar als Pilotprodukt eingeführt.

- NEXE plant, weitere Produkte einzuführen, die online und im Abonnement über eine neue E-Commerce-Plattform für Direktkunden erhältlich sind.

"XOMA Superfoods ist der nächste logische Schritt für NEXE", so Firmenchef Darren Footz. "Unsere innovative, pflanzenbasierte Technologie bedeutet, dass die Kunden ihren täglichen Superfood- und Kaffeekonsum fortsetzen können, aber nun auch nachhaltig genießen können. XOMA bietet hochwertige, gesunde Produkte in unserer vollständig kompostierbaren Verpackung."

NEXE plant, weitere Produkte hinzuzufügen, die über eine neue Direct-to-Consumer (DTC)-E-Commerce-Plattform online und im Abonnement erworben werden können. XOMA Superfoods wird in Zukunft eine breite Palette an gesunden Lifestyle-Produkten anbieten, zu denen auch Kaffee, Superfood-Creamer, Kokosnussöl, MCT-Öl, Pilze und Moringa gehören können.

Mit dem Start von XOMA und der dazugehörigen DTC-E-Commerce-Plattform verfügt NEXE über ein Vertriebs-Ökosystem für seine eigenen Kapseln. Die Markteinführung wird NEXE in die Lage versetzen, die Kunden und deren Vorlieben besser zu verstehen, die Qualitätskontrolle und Logistik zu managen und eine hohe Markenintegrität aufrechtzuerhalten, während den Kunden ein großartiges Gesamterlebnis geboten wird.

Die anhaltende globale COVID-19-Pandemie hat die Verbraucher dazu gezwungen, ihre Ausgaben für Lebensmittel zu priorisieren und eine aktivere Rolle in Bezug auf ihre Gesundheit zu übernehmen. Dieser Fokus auf die Gesundheit hat die Verbrauchernachfrage nach funktionellen Lebensmitteln und Superfoods mit hochwertigen, neuartigen Inhaltsstoffen erhöht. Gleichzeitig hat die Pandemie den Übergang zum Online-DTC-Verkauf beschleunigt, da die Verbraucher öffentliche Räume entweder freiwillig oder aufgrund lokaler Gesundheitsverordnungen meiden.

Mit seiner Erfahrung beim Verpacken von hochwertigem Kaffee unter Verwendung innovativer kompostierbarer Materialien ist NEXE gut aufgestellt, um die wichtigen Anforderungen der gesundheits- und umweltbewussten Verbraucher zu erfüllen.

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich pflanzenbasierter und kompostierbarer Materialien sowie fortschrittlicher Produktinnovationen mit Sitz in British Columbia, Kanada. Das Unternehmen hat als eines der ersten eine patentierte, vollständig kompostierbare und pflanzenbasierte Kaffeekapsel für die Verwendung in den gängigen Kapsel-Kaffeemaschinen entwickelt. Der patentierte NEXE-Pod wurde entwickelt, um die erheblichen Umweltbelastungen zu reduzieren, die durch herkömmliche Kaffeekapseln verursacht werden (über 40 Milliarden Plastik-Kapseln werden jedes Jahr weggeworfen). Mit mehr als 30 Mio. US-Dollar (Eigenkapital und staatliche Finanzierung) und über fünf Jahren Forschung und Entwicklung ist NEXE gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten auf dem Markt für portionierten Kaffee und darüber hinaus zu erfüllen.

Kontakt:

Kelsey Letham, Investor Relations

Tel: +1-604-359-4731

Web: www.nexe.ca

Youtube: https://youtu.be/eGV9tKfgt5I

Web Xoma: www.xoma.ca

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen, die die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse, die Kommerzialisierung der NEXE PODs, einschließlich des NEXE Nespresso Compatible Pods, und die Erhöhung der Produktionskapazität, die Schaffung weiterer umweltfreundlicher kompostierbarer Verpackungsmöglichkeiten, die Entwicklung von Technologien, das Potenzial der Technologie des Unternehmens, zukünftige Pläne, behördliche Genehmigungen und andere Angelegenheiten betreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, die Verbrauchernachfrage nach und die Stimmung gegenüber den Produkten des Unternehmens, Sicherheitsbedrohungen und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören das Versagen der behördlichen Genehmigung, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, Ausfälle von Geräten, Rechtsstreitigkeiten, Anstieg der Betriebskosten, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Fähigkeit des Unternehmens, zu operieren, Wettbewerb, das Versagen von Vertragspartnern bei der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen, behördliche Vorschriften, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55037Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55037&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65344W1077Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA65344W1077