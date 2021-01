München (ots) - Nicht zuletzt wegen der gestiegenen Immobilienpreise und des demographischen Wandels wird die Immobilienverrentung für immer mehr Eigentümer im Alter relevant. Die Immobilienverrentung erlaubt, die eigene Immobilie wie ein Eigentümer weiter lebenslang zu bewohnen und mit dem Verkaufserlös den Lebensabend finanziell deutlich freier zu gestalten - weil etwa mehr Geld für Pflege oder Freizeit vorhanden ist. Das Deutsche Institut für Servicequalität hat nun sieben Anbieter für Immobilienverrentung getestet: Klarer Testsieger mit der nur einmal vergebenen Bewertung "gut" ist die Gesellschaft für Immobilienverrentung DEGIV (www.degiv.de (http://www.degiv.de))."Immobilienverrentung ist ein ebenso komplexes wie individuelles Thema, das einer intensiven Beratung bedarf", erklärt Markus Hamer, Geschäftsführer DISQ.Dementsprechend spielte die Prüfung der Beratungsqualität eine zentrale Rolle: So erfolgte die Messung der Servicequalität über jeweils fünf Beratungsgespräche am Telefon und je zehn E-Mail-Tests. Zudem wurde eine Analyse des Online-Service durchgeführt, die zehn Prüfungen der Internetauftritte durch geschulte Testnutzer sowie eine detaillierte Untersuchung jeder Website umfasste.DEGIV konnte die Tester mit "freundlichen und fachkundigen Mitarbeitern am Telefon mit einer aktiven Gesprächsführung und inhaltlich verständlichen Beratungen" überzeugen. Zudem punktete der Immobilienverrentungsspezialist mit dem besten Online-Service. Der Internetauftritt wird von Nutzern als "intuitiv bedienbar und optisch ansprechend" bewertet. Der Informationswert des digitalen DEGIV-Angebots wird zudem als hoch beschrieben: So hebe man sich mit Features wie einem Vergleichsrechner und einem Ratgeber für Interessenten von den Mitbewerbern ab.DEGIV-Gründer Özgün Imren: "Wir sind stolz auf diese Auszeichnung. Beim ersten Test unserer Branche gleich die Goldmedaille zu holen, es ist ein wunderbares Lob für das gesamte DEGIV-Team." Sein Partner Mesut Yikilmaz ergänzt: "Hochwertige Beratung bei diesem emotionalen und komplexen Thema ist seit dem ersten Tag unsere absolute Priorität - das wurde nun auch von unabhängiger Seite bestätigt."Erol Jasharoski, Leiter der Abteilungen Digitalisierung & Marketing: "Wir haben frühzeitig auf das veränderte digitale Nutzungsverhalten, auch der älteren Generation, wie auch auf die besonderen Herausforderungen in der Pandemie reagiert und unser digitales Angebot stetig ausgebaut und verbessert. Die Bestnote im Test ist Bestätigung und Ansporn zugleich, hier nicht zu locker zu lassen." DEGIV unterhält Standorte in München sowie Stuttgart und ist mittlerweile deutschlandweit aktiv.Über DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbHDEGIV - das TÜV und DEKRA zertifizierte Unternehmen hat seinen Sitz in München und spezialisiert sich seit mehreren Jahren auf den Immobilienverkauf auf Nießbrauchbasis für die Generation 65+ und ihre Vermittlung an Investoren. Zielsetzung ist es, den Senioren das lebenslang mietfreie Wohnen im vertrauten Zuhause bei finanziellem Spielraum und hoher Lebensqualität zu ermöglichen.Niederlassung MünchenLudwigstraße 8D-80539 MünchenTel 089 206 021 335Fax 089 206 021 610Niederlassung StuttgartKönigstraße 27D-70173 StuttgartTel 0711 / 490 50 308E-Mail: info@degiv.de (mailto:info@degiv.de)Internet: www.degiv.de (http://www.degiv.de/)Pressekontakt:PressekontaktSCRIVO Public RelationsAnsprechpartner: Katja Kraus und Kai OppelElvirastraße 4, Rgb.D-80636 MünchenTel +49 89 45 23 508 13Fax +49 89 45 23 508 20E-Mail: katja.kraus@scrivo-pr.deInternet: www.scrivo-pr.deOriginal-Content von: DEGIV - Die Gesellschaft für Immobilienverrentung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134207/4809585