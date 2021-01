Der Sturm auf das Kapitol hat weitere Folgen. Twitter greift jetzt hart gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien auf der eigenen Plattform durch. Nach dem Sturm auf das US-Kapitol, hat der Kurznachrichtendienst mehr als 70.000 Konten von Anhängern der Verschwörungstheorie QAnon gelöscht. Nach den "gewalttätigen Ereignissen in Washington", habe man Konten gesperrt, die QAnon-nahe Inhalte im großen Umfang geteilt hätten, und in erster Linie zur Verbreitung von Verschwörungstheorie dienten, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...