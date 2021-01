Gelnhausen (ots) - "Gestern Heute Morgen: von den Wikingern bis zur künstlichen Intelligenz" von Hinrich von Harten ist ein richtig spannendes Buch. Erzählt wird die Geschichte der Menschheit, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Vision von einer fernen Zukunft projiziert auf eine Familie. Kriege, Pandemien und der Klimawandel haben Einfluss auf das Weltgeschehen, die politischen und gesellschaftlichen Gefüge. Auf jeden einzelnen Menschen wirken diese Umstände mit ganzer Wucht. Beginnend mit den Wikingern mit der die Geschichte der Familie beginnt, über die Kriege des letzten Jahrhunderts, über die derzeitige Pandemie schlägt dieses Buch einen weiten Bogen.Die Vision wie es der Menschheit in den nächsten Jahrhunderten ergehen wird und wie die Veränderungen die einzelnen Menschen beeinflussen sind spannend dargestellt. Die möglichen gesellschaftlichen und politischen Systeme werden anhand konkreter Menschen geschildert. Die künstlichen Intelligenzen werden das Leben in den folgenden Generationen komplett verändern. Das Buch spricht alle neugierigen Menschen an, die sich für den Klimaschutz, der KI und der weiteren politischen Entwicklung interessieren.Es wird eine Vision geschildert, die sehr wahrscheinlich Realität werden könnte. Das alles spannend und in Episoden an konkreten Personen erzählt, machen das Buch zu einem lesenswerten Erlebnis. (ISBN: 9798558728453)Der Autor Hinrich von Harten lebt in einer Kleinstadt im Norden Deutschlands und auf Mallorca. Nach seiner Maurerlehre in jungen Jahren und dem anschließenden Abitur studierte er Architektur. Mit seinem Sohn betreibt er ein erfolgreiches Architekturbüro und gewann diverse Architekturpreise. Der Klimawandel ist ein zentrales Thema seiner Arbeit.Pressekontakt:Sie haben Fragen zum Buch oder zum Autor? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/4809751