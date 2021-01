München (ots) - Merve Çakir stößt zum Hauptcast der ARD-Erfolgstelenovela, Christoph Mory übernimmt eine GastrolleShirin Ceylan (Merve Çakir) hat den größten Fehler ihres Lebens begangen: Sie hat mit dem Verlobten ihrer besten Freundin Maja von Thalheim (Christina Arends) geschlafen. Eigentlich entspricht das überhaupt nicht ihrem gutmütigen Charakter und so kommt sie ab Folge 3543 (voraussichtlicher Sendetermin: 15. Februar 2021) in den "Fürstenhof", um alles dafür zu tun, dass Maja ihr verzeiht. Shirin träumt davon, einen eigenen Beautysalon zu eröffnen und findet in Max (Stefan Hartmann) einen Freund, mit dem sie die Affinität zu Vlogs teilt. Wird sich aus dieser Freundschaft mehr ergeben?Shirin ist nicht der einzige Neuzugang, der Majas Leben durcheinanderbringt: In Folge 3554 (voraussichtlicher Sendetermin: 3. März 2021) checkt Lars Sternberg (Christoph Mory) im "Fürstenhof" ein. Als er Maja anspricht, ist sie irritiert, weil sich seine Stimme so vertraut anhört, sie ihn aber nicht kennt. Dann offenbart er sich: Er ist ihr Vater. Er ist Cornelius von Thalheim. Nach dem Finanzskandal, für den er zu Unrecht verantwortlich gemacht wurde, täuschte er seinen Tod vor und tauchte in Südamerika ab, wo er die wahren Täter vermutete. Um dort unerkannt nachforschen zu können, musste er sein Äußeres verändern und unterzog sich einer Gesichtsoperation. Seither lebt er unter dem Pseudonym Lars Sternberg. Er konnte in Erfahrung bringen, dass ein Mann, der an dem Millionenbetrug beteiligt war, sich in Deutschland aufhält. Wird es ihm gelingen, den wahren Täter zu finden und sein Pseudonym aufrecht zu erhalten?Nach ihrer Ausbildung am "Bühnenstudio der darstellenden Künste Hamburg" sammelte Merve Çakir erste Erfahrungen in Kurzfilmprojekten wie "Zerissen" und "SU Gibi" sowie am Theater in der Inszenierung "I am Shakespeare".Christoph Mory absolvierte seine Ausbildung an der "Berliner Schule für Schauspiel". Durch seine Rollen in Serien wie "Herzschlag - das Ärzteteam Nord", "Bianca", "Schloss Einstein" und "Verbotene Liebe" wurde er einem breiten Publikum bekannt und wirkte seither in zahlreichen TV-Produktionen mit."Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im ErstenIm Internet unter www.daserste.de/sturmderliebe/ (http://www.daserste.de/sturmderliebe/)Fotos auf www.ard-foto.de (http://www.ard-foto.de)Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: Burchard.Roever@DasErste.deVeronika Kolbeck, PR-Redakteurin "Sturm der Liebe",Tel. 089/6499-2868, E-Mail: veronika.kolbeck@Bavaria-Fiction.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4809743