Norgesbuss hat bei VDL Bus & Coach 102 Elektrobusse zum Einsatz in Oslo bestellt. Es handelt sich um die bislang größte Bestellung für VDL in Europa. Konkret wurde vereinbart, bis zum Januar des kommenden Jahres 83 Citea SLFA-180 Electric und 19 SLF-120 Electric in die norwegische Hauptstadt zu liefern. Die neuen E-Busse sollen im Süden von Oslo in den Stadtteilen Søndre Nordstrand und Nordstrand ...

