Die extremen Schwankungen bringen Anthony Scaramucci nicht aus der Ruhe. Der Hedgefonds-Manager und ehemalige Kommunikationsdirektor von Donald Trump sieht enormes Potenzial für die bekannteste aller Kryptowährungen. Die aktuelle Situation erinnere ihn an Amazon vor 20 Jahren. Sei Kursziel ist mega-bullish."Ich denke, Bitcoin ist wie Amazon 2000, 2001 oder 2002", so Scaramucci in seinem Podcast "The What Bitcoin Did". "Es ist da, es ist ein Gewinner, allerdings ist es in einem sehr frühen Stadium."

