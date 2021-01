DJ Deutschland und Vietnam wollen Wirtschaftsbeziehungen stärken

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Vietnam wollen ihre Handelsbeziehungen weiter ausbauen. Dazu haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein vietnamesischer Amtskollege Tran Tuan Anh die erste Sitzung eines neuen, gemeinsamen Wirtschaftsausschusses geleitet. "Der Austausch zwischen unseren Ländern und unserer Wirtschaft ist in der aktuellen Corona-Krise wichtiger denn je", betonte Altmaier.

Ziel ist, mögliche Kooperationsfelder zu identifizieren und gegenseitige Markthemmnisse abzubauen. Themen der Sitzung, an der nach Ministeriumsangaben auch Siemens-Chef Joe Kaeser als Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft und der Ostasiatische Verein OAV teilnahmen, waren neben der Pandemie die Bereiche Handel, Industrie, Energie und Fachkräftegewinnung.

Der bilaterale Warenhandel hat sich in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht, inzwischen sind mehr als 350 deutsche Unternehmen in Vietnam präsent. Im August 2020 trat das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam in Kraft, wodurch ein weiterer Anstieg des bilateralen Handelsvolumens erwartet wird.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2021 06:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.