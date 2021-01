Auf der rein virtuell stattfindenden CES 2021 hat LG den neuen 31,5-Zoll-Monitor Ultrafine 4K vorgestellt. Es ist LGs erstes Schreibtisch-Display mit OLED-Technologie. Der südkoreanische Tech-Konzern LG ist einer der Marktführer, wenn es um OLED-Technologie geht. Bislang hat der Hersteller die Technik aber nur in Smartphones und Fernsehern eingesetzt. Der neue Ultrafine 4K mit der Typbezeichnung 32EP950 ist der erste Monitor, in dem OLED in der von LG sogenannten Pro-Variante zum Einsatz kommt. OLED nicht sonderlich gut für Kreativarbeiter geeignet Die ...

