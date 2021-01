Hamburg (ots) - Der NDR unterstützt Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern beim Homeschooling mit einem neuen Onlineangebot auf ndr.de/bildungsangebote. Die zentrale Seite bietet multimediale Inhalte zu klassischen Schulfächern sowie spannende Angebote zu diversen Kompetenzfeldern.Das Angebot wird von den NDR Programmen in Radio, Fernsehen und online gemeinsam erstellt und fortlaufend aktualisiert. Die "Sesamstraße" produziert aktuelle Sondersendungen.Angebote für Schülerinnen und SchülerDie Zusammenstellung der Angebote orientiert sich an Schulfächern und wird ergänzt durch aktuelle Themen wie Corona und Nachrichten für Kinder. Die Wissenssammlungen sind in den Kategorien Mathematik, Deutsch, Sprachen, Geschichte und Geografie, Musik, Sport, Wissenschaft und Vermittlung von Medienkompetenz geordnet.Über das Onlineangebot hinaus finden sich auch in den Radio- und Fernsehprogrammen neue Angebote: Das "Hörspiel in der Schule", längst ein bewährter Partner für die Bildungseinrichtungen im Norden, sendet in Corona-Zeiten packende Hörspiele extra für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12. Im Programm von NDR Info Spezial laufen ab Dienstag, 12. Januar 2021, um 16.00 Uhr an vier aufeinanderfolgenden Nachmittagen: "Tschick" nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf, das Hörspiel "Fatima" nach dem Theaterstück von Atiha Sen Gupta, und zwei Originalhörspiele von der Hamburger Krimiautorin Sabine Stein, "Watchdog" und "Sumatra". Vier Beiträge, die einen unterhaltsamen Zugang zu Literatur und Hörspieldichtung bieten.Alle vier Hörspiele stehen ab dem 12. Januar auch in der ARD Audiothek zum Download bereit und sind ebenfalls als Angebot auf ndr.de/kultur verfügbar. So haben auch Lehrerinnen und Lehrer alle Möglichkeiten, den Stoff im Unterricht aufzugreifen.Angebote für Grundschülerinnen und GrundschülerAußerdem hat der NDR seit Beginn des Jahres seine Audioangebote für Kinder im Grundschulalter deutlich ausgeweitet: Seit dem 1. Januar 2021 sendet NDR Info Spezial von Montag bis Freitag ein neues, einstündiges Kinderprogramm mit den Highlights aus der "Sendung mit der Maus" zum Hören, den Radiogeschichten mit dem "Ohrenbär" und "Mikado". Dieses abwechslungsreiche Angebot bekommt ab Dienstag, 12. Januar, einen zusätzlichen Sendeplatz auf NDR Info Spezial am Folgetag von 14.00 bis 15.00 Uhr. Damit gibt es nun Wissen, Reportagen, Comedy und Hörspiele vom NDR für Kinder bereits am Nachmittag.Angebote für Vorschülerinnen und VorschülerDie "Sesamstraße" veröffentlicht ab Mittwoch, 13. Januar, 15 Sondersendungen: "Sesamstraße - Lernen mit Spaß". Jede Sendung besteht aus mehreren Clips, die sich jeweils mit einem spezifischen Bildungsthema befassen: Zahlen, Formen, Farben, Buchstaben, Wörter, Musik und Gefühle. Die Inhalte stehen ab Donnerstag unter ndr.de/bildungsangebote bereit.Angebote der NDR EnsemblesDie NDR Musikensembles bieten unter dem Motto "Discover Music!" auf ndr.de/bildungsangebote ein umfassendes Education-Programm für Klein und Groß - von Infotainment-Videos, Konzertmitschnitten und Konzerteinführungen bis hin zu Ermittlungsakten der Orchester-Detektive.Zugang zu den Angeboten der ganzen ARDÜber das neue Angebot auf ndr.de/bildungsangebote sind auch die Bildungsinhalte der ARD und des KIKA durch Verlinkungen in Mediatheken und Audiotheken zu erreichen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040 / 4156-2304Mail: b.brinker@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4810004