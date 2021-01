Walt Disney (WKN:855686) ist offiziell von den Internetpiraten zum König gekrönt worden. Die Streaming-Serie The Mandalorian von Disney+ wurde zur weltweit am meisten raubkopierten Serie im Jahr 2020, so die von TorrentFreak zusammengestellten Daten. Den zweifelhaften Ruhm hatte zuvor AT&Ts (WKN:A0HL9Z) HBO-Dauerbrenner Game of Thrones, der diesen Titel sieben Jahre lang innehatte. Die beiden Shows überschnitten sich nur im Jahr 2019, das mit dem Ende von Game of Thrones das Ende einer Ära markierte. ...

