Der Impfstoffhersteller Valneva befindet sich eigenen Angaben zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Europäischen Kommission (EC) über die Lieferung von bis zu 60 Millionen Dosen seines COVID-19-Impfstoffs VLA2001. VLA2001 ist derzeit der einzige inaktivierte Impfstoffkandidat in klinischen Studien gegen COVID-19 in Europa. Wenn die derzeit stattfindende klinische Entwicklung erfolgreich ist, könne in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 eine erste Genehmigung erteilt werden, heißt es. CEO Thomas Lingelbach: "Die heutige Ankündigung trägt dazu bei, dass Millionen von Europäern nach Genehmigung von VLA2001 möglicherweise Zugang zu einem bewährten und etablierten Ansatz für inaktivierte Impfstoffe haben. Wir danken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...