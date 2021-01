DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Merkel rechnet mit Lockdown bis Ostern - Bericht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet einem Medienbericht zufolge, dass der Corona-Lockdown noch bis Anfang April dauern muss. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung der AG Innen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. "Wenn wir es nicht schaffen, dieses britische Virus abzuhalten, dann haben wir bis Ostern eine zehnfache Inzidenz. Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen", wird Merkel unter Berufung auf Sitzungsteilnehmer zitiert.

Spahn will Import von Corona-Mutationen durch strenge Einreiseregeln bremsen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Import der gefährlichen Corona-Mutationen nach Deutschland durch strikte Einreiseregeln bremsen. Am Montag verschickte sein Ressort nach Informationen des Spiegel den Entwurf einer neuen Rechtsverordnung zur Abstimmung an die anderen Ministerien.

Tirol meldet 17 Verdachtsfälle mit britischer Corona-Variante

Die Infektionen mit der zunächst in Großbritannien festgestellten und offenbar ansteckenderen Variante des Coronavirus breitet sich auch in Österreich weiter aus. Die Tiroler Behörden meldeten unter Berufung auf die Gesundheitsbehörde Ages, dass in 17 Fällen in der Gemeinde Jochberg im Bezirk Kitzbühel ein konkreter Verdacht auf eine Ansteckung mit der Mutation vorliege.

Weitere Millionenstadt in China wegen Corona-Fall abgeriegelt

Die chinesischen Behörden haben zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine weitere Stadt mit fast fünf Millionen Einwohnern abgeriegelt. Die Bewohner der rund 55 Kilometer südlich von Peking gelegenen Industriestadt Langfang dürfen ihren Heimatort zunächst eine Woche lang nur in absoluten Notfällen verlassen, teilte die Stadtverwaltung mit. Alle Hochzeiten und andere Familientreffen müssten verschoben werden, Beerdigungen dürften nur in kleinem Kreis stattfinden.

Banken fragen 0,341 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft zugenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 0,521 Milliarden Euro nach 0,180 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 0 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 10 (Vorwoche: 8) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,341 Milliarden Euro mehr EZB-Liquidität.

EZB veröffentlicht Leitfaden für Umgang mit Bankfusionen

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht hat eine abschließende Version ihres Leitfadens für den aufsichtlichen Umgang mit geplanten Bankfusionen veröffentlicht. Darin bekräftigt die EZB ihre Absicht, fusionswilligen Banken keine regulatorischen Steine in den Weg zu legen, wenn die Fusion zu einer robusteren, lebensfähigen Bank führt. Sie stellt sogar eine Senkung der Eigenkapitalzuschläge in Aussicht.

BDI: Wirtschaftliche Lage bleibt schwierig

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) sieht die Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Industrie weiter gefährdet. "Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ist groß, die wirtschaftliche Lage bleibt schwierig", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. "Für Deutschland erwartet der BDI in diesem Jahr einen BIP-Zuwachs in einer Größenordnung von 3,5 Prozent." Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau werde im laufenden Jahr noch nicht erreicht. "Es sollte aber eine gute Chance geben, dass das dann im ersten Halbjahr 2022 gelingt", erklärte der BDI-Präsident.

Heil richtet "dringenden Aufruf" an Betriebe zum Homeoffice

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat einen "dringenden Aufruf" an Unternehmer und Personalverantwortliche gerichtet, angesichts des angespannten Infektionsgeschehens ihre Arbeitnehmer ins Homeoffice zu schicken. Auch müssten die Arbeitsschutzbedingungen eingehalten werden, wo die Beschäftige im Betrieb arbeiten müssten. Eine gesetzliche Vorgabe zum Durchsetzen der Heimarbeit stellte der SPD-Politiker allerdings nicht in Aussicht.

Arbeitgeber gegen gesetzliche Regelung für Recht auf Homeoffice

BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter hat Forderungen nach einer gesetzlichen Regelung für das Arbeiten im Homeoffice während der Corona-Pandemie zurückgewiesen. Im ZDF-Morgenmagazin sagte Kampeter, dass Betriebe im Vergleich zu vielen anderen Orten sicherer seien. "Es gibt sehr umfassende Vorschriften über den Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit gerade im Corona-Zeitalter für die Betriebe. An die halten wir uns auch", so Kampeter.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Dez +4,52% (Nov: +4,31%)

Brasilien Verbraucherpreise Dez +1,35% (Nov: +0,89%)

