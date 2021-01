Um 10:55 liegt der ATX mit +0.83 Prozent im Plus bei 2967 Punkten. Topperformer der PIR-Group sind Erste Group mit +1.84% auf 26.54 Euro, dahinter S Immo mit +1.74% auf 17.58 Euro und FACC mit +1.50% auf 9.135 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13960 (+0.16%). US-Aktien sind so teuer wie seit der Dot-Com-Blase nicht mehr, aber für Goldman Sachs Group Inc. immer noch das beste Investment. Man solle die Bewertungsängste beiseite schieben, denn das Gewinnwachstum ist hoch. Goldman erwartet, dass der S&P 500 in diesem Jahr eine Rendite von etwa 8% bei einem Gewinnwachstum von etwa 26% erzielen wird. Und ein Update zu den Wanderpokalen: Lenzing ist nun schon 11 Tage in Folge im Plus. Der Wanderpokal steht bei der UBM (14 Tage). Um ihn zu sich zu holen, muss man überbieten ....

