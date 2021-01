The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Faserlösungen für die Bekleidungsindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass 25 ihrer LYCRA-Faserprodukte vom Cradle to Cradle Products Innovation Institute mit "Material Health"-Zertifikaten der Gold-Stufe ausgezeichnet wurden. Eine Liste der Produkte mit "Material Health"-Zertifikaten, die zwei Jahre lang gültig sind, finden Sie auf der Website des Unternehmens und auf der Website des Cradle to Cradle Products Innovation Institute (siehe nachstehende Links).

"Unser Ziel war es, einen Schritt in Richtung sicherer, vollständig optimierter Chemie zu machen. Deshalb wollten wir eine breite Palette von Produkten zertifizieren, die in verschiedenen Gewebetypen und Anwendungen eingesetzt werden", so Jean Hegedus, Direktorin für nachhaltige Geschäftsentwicklung bei The LYCRA Company. Laut Hegedus unterstreichen diese Zertifikate das Engagement des Unternehmens für Transparenz und Sicherheit.

"Für jeden Produkttyp mussten wir unsere Inhaltsstoffe und unsere Lieferanten ihrerseits ihre Inhaltsstoffe gegenüber dem Cradle to Cradle Products Innovation Institute offenlegen, um vollständige Transparenz zu gewährleisten", erklärte Francis Mason, Ph.D., leitender Forschungsingenieur bei The LYCRA Company, der das Projekt beaufsichtigte. "Die Produkte mit "Material Health"-Zertifikaten stammen von allen sechs unserer LYCRA-Faserstandorte, sodass diese Auszeichnung wahrhaft von globaler Bedeutung ist."

Durch die Spezifizierung der Fasern mit "Material Health"-Zertifikaten der Gold-Stufe können Kunden sicher sein, dass bezüglich der Inhaltsstoffe und Lieferanten des Produkts absolute Transparenz herrscht und dass sich The LYCRA Company verpflichtet, das Nachhaltigkeitsprofil seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern.

Der Schritt zu sicherer, vollständig optimierter Chemie ist eine Schlüsselkomponente der Planet Agenda Plattform für Nachhaltigkeit von The LYCRA Company. Die 2008 ins Leben gerufene Planet Agenda berührt jeden Aspekt der Geschäftstätigkeit von The LYCRA Company und basiert auf der Überzeugung, dass ein gesundes Unternehmen auch einen gesunden Planeten bedeutet.

Fertigungsstandort für The LYCRA Company Link zu den Bescheinigungen der Produktzertifizierung Maydown, Irland: Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org] Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org] Foshan, China: Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org] Tuas, Singapur: Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org] Monterrey, Mexiko: Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org] Paulinia, Brasilien: Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org] Waynesboro, Virginia: Download Material Health Certificate [cdn.c2ccertified.org]

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Hygieneindustrie. Mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist The LYCRA Company für ihre innovativen Produkte, technische Expertise und unvergleichlichen Marketing-Support weltweit anerkannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Während der Name The LYCRA Company neu ist, reicht ihr Erbe bis zum Jahr 1958 zurück, als die ursprüngliche Elastanfaser, die Faser LYCRA, entwickelt wurde. Heute hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, den Produkten ihrer Kunden Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die den Verbraucherwünschen nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

