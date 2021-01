Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL CSOT gibt auf der CES 2021 die Markteinführung von zwei bahnbrechenden Produkten bekannt, das 17-Zoll-gedruckte OLED Scrolling Display und das 6,7-Zoll-AMOLED rollbare Display. TCL CSOT ist ein Tochterunternehmen von TCL Technology und hat sich darauf spezialisiert, bedeutende Innovationen im Bereich Halbleiter-Display voranzutreiben.Das flexible gedruckte 17-Zoll große OLED Scrolling Display mit einer Stärke von nur 0,18 mm ist ein einzigartiges Beispiel für eine flexible Displaytechnologie im größeren Maßstab. Es ist sehr rollbar und tragbar, so dass es überall Platz findet, genau wie ein gerolltes Bild.Dank der hochmodernen Tintenstrahldrucktechnologie von TCL CSOT mit einem Farbspektrum von 100 % verbessert sich die Qualität des Displays erheblich. Es kann in flexiblen Fernsehern, gebogenen und faltbaren Displays und transparenten kommerziellen Displays eingesetzt werden.Seine OLED-RGB-Selbstleuchter werden mit hochpräziser Tintenstrahldrucktechnologie hergestellt und feine Metallmasken sind nicht erforderlich. Infolgedessen sind die Kosten 20% niedriger als bei herkömmlichen Display-Technologien und die Technik ist besser für große Displays und Massenproduktion geeignet.Das tragbare 6,7-Zoll-AMOLED rollbare Display definiert die Standardform eines Smartphones neu. Mit seinem rollbaren AMOLED-Display lässt es sich mit einem einfachen Fingertipp von 6,7 Zoll auf 7,8 Zoll vergrößern. So wird es vom Smartphone zum Tablet und schafft mit seiner leicht anpassbaren Benutzeroberfläche ein völlig neues Nutzererlebnis. Das Smartphone ist weniger als 10mm dick und damit deutlich dünner als das faltbare Smartphone.Durch das verbesserte Design des flexiblen Bildschirms des Smartphones kann sein Krümmungs- und Gleitradius auf R3mm reduziert werden, und er wird mit einem speziellen Design des Gleitmechanismus kombiniert. Mit einem einfachen Tastendruck kann der Bildschirm, der ursprünglich eingerollt und in der Hülle verborgen war, herausgezogen werden, so dass das Telefon ausgestreckt und eingezogen werden kann. Die Aus- und Einrollfunktion funktioniert bis zu 100.000 Mal. Die Software-Schnittstelle kann für Single-Hand-Einsatz oder Multitasking angepasst werden.In diesem Jahr haben die von Display Supply Chain Consultants (DSCC) veröffentlichten Berichte [1] das enorme Potenzial des Display-Markts betont. In ihrem Bericht über OLED-Materialien prognostizierten die DSCC, dass der Markt für AMOLED-Stack-Materialien von 951 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 2,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 wachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 23 %. Konkret prognostizierte DSCC in einem weiteren faltbaren/rollbaren Display-Sendungs- und Technologiebericht [2] einen 80%igen Anstieg bei den Einnahmen aus faltbaren/rollbaren Smartphones-von 2020 bis 2025 auf 105 Milliarden US-Dollar.TCL CSOT konzentriert sich auf die Mini LED, Micro LED und OLED/QLED Display-Technologien. Die Produkte reichen von großen, mittelgroßen und kleinen Display-Panels und Touch-Modulen über interaktive Whiteboards, Videowände, Displays für die Automobilindustrie bis hin zu Gaming-Monitoren, und leisten einen Beitrag zum Fortschritt in der internationalen Panel-Industrie. Elf Jahre nach seiner Entstehung hat TCL CSOT nicht nur technisch aufgeholt, sondern ist sogar zu einem der Hauptakteure bei der Entwicklung von Halbleiter-Display-Technologien geworden.Auch zukünftig wird TCL CSOT als Pionier für neue Anwendungen im Bereich Display-Technologien aktiv werden. Das Unternehmen wird seine Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Partnern in der Industrie weiter verstärken und sich dabei auf Mikrosysteme, neue Materialien und Schlüsselkomponenten konzentrieren. TCL CSOT setzt sich für den gemeinsamen Aufbau eines industriellen Ökosystems für Halbleiter-Displays ein.[1] https://xueqiu.com/3679825452/149099591[2] https://www.displaysupplychain.com/press-release/dscc-forecasts-foldable-and-rollable-smartphone-revenues-to-exceed-100b-in-2025Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417704/Printed_OLED_Scrolling_Display.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1417703/Printed_OLED_Scrolling_Display.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1417702/1.jpg Pressekontakt:Marta Chenchenxuejun@tcl.comMegan Zhengmegan.zheng@hkstrategies.com+86-136-5143-2680.Original-Content von: TCL Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151866/4810150