San Diego (ots/PRNewswire) - Die diesjährigen CES Innovation Awards stellen die 12. Auszeichnung dieser Art für 1MORE in den letzten 4 Jahren dar und folgen auf die Einführung von 3 neuen True-Wireless-Produkten, darunter 1MOREs "AirPod-Killer" der ComfoBuds-Serie1MORE, ein weltweit vertretenes Premium-Audiounternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass es drei 2021 CES Innovation Honoree Awards erhalten hat und damit 12 solcher Auszeichnungen in den letzten vier Jahren. Damit ist 1MORE die Kopfhörermarke, die in dieser Zeit am häufigsten von der CTA ausgezeichnet wurde. Die diesjährigen Preisträger sind die 1MORE In-Ear-Kopfhörer ComfoBuds Pro (129 $), ColorBuds (99 $) und ColorBuds Pro (A.K.A., ANC True Wireless Pro 149 $). Zusammen mit den preisgekrönten Kopfhörern wurden die ComfoBuds (59 $) und die Kombination aus Smartwatch und True-Wireless-Kopfhörer, der SoundDuo (199 $), angekündigt. Die neue Kollektion von True-Wireless-Kopfhörern und Smartwatch wird im Laufe des ersten Quartals erhältlich sein. Die ComfoBuds und ColorBuds sind ab sofort bei Amazon und direkt auf der 1MORE-Website erhältlich, die ComfoBuds werden mit einem speziellen Einführungsrabatt von 10 $ für eine begrenzte Zeit angeboten.1MORE hat seine True-Wireless-Produktreihe nun auf neun neue Kopfhörer erweitert, die alle erst in den letzten anderthalb Jahren auf den Markt gekommen sind. Seit 2015 steigt 1MORE im Premium-Audiomarkt mit preisgekrönten Designs, die den typischen 1MORE-Sound und eine solide Verarbeitungsqualität zu einem außergewöhnlichen Preis bieten, die Rangliste hinauf. Die diesjährigen Auszeichnungen von CTA bestätigen, dass 1MORE zur Spitze der True-Wireless-Kategorie gehört, was die Auswahl für Verbraucher angeht, mit True-Wireless-Kopfhörern im Preisbereich von 49 $ bis 199 $. Die ComfoBuds und ComfoBuds Pro sind 1MOREs Antwort auf die Apple AirPods und werden als "AirPod-Killer" positioniert. Sie überholen die AirPods-Serie bei mehreren Faktoren, darunter Preis, Klangqualität, Komfort und 1MOREs Technologie QuietMax ANC.Die ComfoBuds und ColorBuds sind das vierte und fünfte True-Wireless-Produkt von 1MORE, das in diesem Jahr auf den Markt kommt. Sie repräsentieren 1MOREs Bestreben, die True-Wireless-Kategorie mit Komfort und Tragbarkeit zu bereichern und gleichzeitig den typischen 1MORE-Sound zu liefern, für den 1MORE bekannt ist. Die beiden Kopfhörer sind vollgepackt mit Spitzenfunktionen wie 4 ENC-Mikrofone für kristallklare Anrufe, Instant-Paring für problemlose Nutzung, Bluetooth 5.0 für erweiterte Reichweite und Klang-/Anrufqualität, Auto-Pause/Play-Touch-Steuerung, IPX5-Wasser- und Schweißresistenz und 1MORE-eigenes Soundtuning. Die 1MORE ColorBuds und ComfoBuds sind die perfekte Kombination aus erstaunlichem Wert, Technologie und Benutzerfreundlichkeit, deren lebhafte Farboptionen und schlanke Optik sie ebenso zu einem modischen Accessoire wie zu einem Audiozubehör machen.Die ComfoBuds Pro bieten Nutzern eine zweite Option für diese Serie, die Funktionen wie die QuietMax ANC-Technologie von 1MORE und 4 ENC-Mikrofone enthält, die von einem KI-gestützten neuronalen Netzwerk für kristallklare Anrufe unterstützt werden. Die ColorBuds Pro (auch bekannt als ANC True Wireless Pro) verfügen über die gleiche ENC-Mikrofontechnologie, sind aber zusätzlich mit einer verbesserten Bluetooth 5.2 Multipoint-Konnektivität ausgestattet, die eine nahtlose Verbindung mit mehreren Geräten ermöglicht. So kann der Nutzer mit einem Freund einen Film auf dem Laptop anschauen, dann einen Anruf auf dem Handy entgegennehmen - und dann wieder zum Film wechseln, ohne die Kopfhörer erneut koppeln zu müssen. Abgerundet werden die Produktvorstellungen von 1MORE auf der CES durch den innovativen SoundDuo, der zum einen eine Smartwatch und ein Fitness-Tracker ist und zum anderen einen kompakten, kabellosen Kopfhörer in einem einzigen Gerät darstellt. Einfach die Uhr aufklappen, die Ohrhörer herausschieben und schon haben Sie das perfekte Duo für Ihre Abenteuer unterwegs.Weitere Informationen zu den 1MORE ComfoBuds finden Sie unter 1MORE.com, und Sie können sich mit 1MORE auf Facebook, Twitter sowie Instagram verbinden.Informationen zu 1MORE1MORE hat sich auf akustisches Design und Entwicklung, intelligente Software und tragbare Audioprodukte spezialisiert. Gegründet mit der Mission, überragende Audioqualität zu verbraucherfreundlichen Preisen zu liefern, hat 1MORE in den letzten 4 Jahren weltweit 38 Millionen Kopfhörer in über 25 Ländern verkauft. Darüber hinaus wurden die Produkte von 1MORE mit zahlreichen Industrie- und Designpreisen ausgezeichnet, darunter die prestigeträchtigen CES Innovation Awards, RedDot, iF Design Awards und andere wichtige Industrieauszeichnungen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417343/1MORE_CES_Award.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/296394/1more_logo.jpgPressekontakt:1MORE EU Thomas Rawes Thomas.rawes@1more.comNoyd Communications Inc.Jim NoydJim.noyd@noydcom.com310-951-376Original-Content von: 1MORE USA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127537/4810225