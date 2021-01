Verona, Italien (ots/PRNewswire) - Techorizon, ein im Jahr 2009 gegründeter weltweiter Anbieter von Technologielösungen für die Life-Sciences-Branche, gab heute die Markteinführung der neuesten Version seines elektronischen Datenerfassungstools THeCRF 4.0 bekannt.Der THeCRF 4.0 baut auf 15 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger E-Tools und Services für die Life-Sciences-Branche auf und Hunderte von Projektmanagern, Forschern und Monitoren haben ihre Expertise eingebracht. Es ist selbstkonfigurierbar und schnell und einfach einzusetzen: Mit diesem neuen System werden aus Monaten Wochen und aus Wochen Stunden. THeCRF kann als eigenständiges Tool implementiert werden und je nach Bedarf kann eine ganze Reihe von Zusatzmodulen oder EDC-Dienste hinzugefügt werden."Techorizon hat seinen Datenerfassungsordner mit neuen Lösungen umgestaltet, die es ermöglichen, den Krankenhausbereich zu verlassen und via Smartphone, Tablet oder PC einfacher in die Wohnungen der Patienten zu gelangen. Die Integration von externen Tools wie Wearables ist nicht mehr nur eine Option, sondern wird zu einer Alternative für zukünftige Diagnosemodelle", kommentiert Silvio Severini, Geschäftsführer von Techorizon. Unabhängig von der Branche oder der Art des klinischen Projekts erfasst THeCRF die Daten effizient und kostengünstig, so dass sich die Kunden darauf konzentrieren können, die richtigen Entscheidungen für alle ihre Projekte zu treffen. Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unseres Qualitätsmanagementsystems und setzen dabei auf modernste Technologien und strenge Sicherheitsstandards", fügt Silvio Severini hinzuTHeCRF ist ein robustes und gut organisiertes Tool, das dennoch flexibel genug ist, sich einfach an jeden Prozess anzupassen.Zu den Highlights von THeCRF gehören:- "Willkommen"-Dashboard mit einem anpassbaren Widget- Automatisierte Einrichtung- Integrationsmodul für Dritte- Implementierungstool für Kohortenmanagement und Multiple Case Report Form (CRF)- Zeitpläne für On-Demand-Meldungen- Datenexport in den gängigsten Formaten- Post-it Kommentar und Note-Funktionalität- Image Management und Bewertung- Integrierte digitale Signatur Informationen zu TECHORIZONTechorizon ist ein weltweiter Anbieter von Technologielösungen für die Life Sciences-Branche. Techorizon wurde 2009 als Spin-off der IT-Abteilung von CROMSOURCE, einer internationalen klinischen Forschungsorganisation, gegründet und bietet fortschrittliche Lösungen und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen.Es kombiniert technische Expertise mit 15 Jahren Erfahrung und einem fundierten Verständnis klinischer Forschungsprozesse. Seine Kunden profitieren von innovativen und wunschgerechten Technologielösungen. Die Produkte und Dienstleistungen von Techorizon sind darauf ausgerichtet, die besten technologischen Lösungen für Sponsoren, Auftragsforschungsinstitute sowie akademische und gemeinnützige Organisationen anzubieten.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techorizon.com (https://www.techorizon.com/)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1417849/Techorizon_Logo.jpgKontaktinformationen: Silvio Severini, Silvio.Severini@techorizon.com, +39 045 8222888Original-Content von: Techorizon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113631/4810223