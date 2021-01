DJ Sanofi gründet neues Unternehmen für Arzneistoffe

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi SA will mit einem neuen Unternehmen mit Fokussierung auf Arzneistoffe (Active Pharmaceutical Ingredients - API) an den Start gehen. Wie Sanofi mitteilte, soll die neue Gesellschaft Euroapi heißen. Sie soll der größte europäische Anbieter in dem Sektor werden mit einem Umsatz von 1 Milliarden Euro im Jahr 2022. In den Jahr soll auch ein Börsengang an der Euronext Paris geprüft werden.

Das neue Unternehmen, das in Frankreich beheimatet sein wird, wird rund 3.200 Mitarbeiter beschäftigen. Sanofi wird 30 Prozent an Euroapi halten.

