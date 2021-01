Ein vom BMVI gefördertes Forschungsprojekt namens Shuttle-Modellregion Oberfranken (SMO) will den Betrieb von sechs fahrerlosen E-Shuttles im öffentlichen Straßenraum erproben. Seit Kurzem ist das Sextett in diesem Kontext in den oberfränkischen Gemeinden Kronach, Hof und Rehau unterwegs. SMO setzt auf Fahrzeuge des französischen Herstellers Navya, die jeweils Platz für maximal zehn Fahrgäste bieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...