Mainz (ots) - Wer wird neuer CDU-Vorsitzender - Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Und ist der Sieger automatisch Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl? Diesen Fragen stellt sich der neue CDU-Vorsitzende im politischen Gesprächsformat "Was nun?" im ZDF.Auf dem Online-Parteitag der CDU am 15. und 16. Januar 2021 bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. Es wird mit einer Stichwahl und einem knappen Ausgang gerechnet. Die Richtungsentscheidung auf dem ersten komplett digitalen Parteitag der CDU hat im Wahljahr 2021 Auswirkungen auf die gesamte Bundespolitik.Der Gewinner dieser Wahl stellt sich in der Interviewsendung "Was nun?" den Fragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretenden Chefredakteurin Bettina Schausten - am Samstag, 16. Januar 2021, 19.25 Uhr im ZDF.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind ab Samstag, 16. Januar 2021, 19.30 Uhr, erhältlich unter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun"Was nun?" in der ZDFmediathek: https://wasnun.zdf.de"ZDFheute" in der ZDFmediathek: http://ZDFheute.de (http://heute.de)"ZDFheute" bei Twitter: https://twitter.com/ZDFheute (http://twitter.com/zdfheute)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4810305