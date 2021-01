Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street verbuchen am Dienstag leichte Gewinne - Die Energiewerte steigen aufgrund der höheren Rohölpreise stark an - Defensive Sektoren bleiben nach der Eröffnungsglocke auf dem Rückzug - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA sind in den zweiten Tag der laufenden Woche mit leichten Gewinnen gestartet, ...

