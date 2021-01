Heute die Erfolgsnachrichten von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ihrfe Fortsetzung. Plug Power ist derzeit sowieso einer der "gehyptesten" Wasserstoffwerte mit einer schon fast atemberaubenden Performance. Und während sich die Märkte schon auf den Investoren-Call am 26.01 fokussierten, gab es letzte Woche die Sensation: Südkoreas SK Group startetGemeinschaftsunternehmen mit Plug Power für den asiatischen Markt und beteiligt sich mit 1,5 Mrd USD an Plug Power. Und wer dachte bis zum 26.01. passiert nichts mehr - der sieht sich getäuscht:. 30 % aller in Europa verkauften brennstoffzellenbetriebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...