Tagesausblick für 13.01.: DAX fehlen Impulse. Wasserstoffindex steigt deutlich!

Die Aktienmärkte traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Es fehlten signifikante Impulse und angesichts der jüngsten Rallye gab es bereits ausreichend Vorschußlorbeeren auf die bevorstehende Berichtsaison. So stagnierte der DAX und der EuroStoxx50 bei rund 13.925 beziehungsweise 3.620 Punkten

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mehrheitlich weiter an. So verbesserte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um drei Punkte auf Minus 0,7 Prozent. Mit 1,177 Prozent liegt die Rendite vergleichbarer US-Papier weitehin auf dem Niveau von März 2020. Die Edelmetalle waren heute mehrheitlich auf Stabilisierungskurs. Nach dem kräftigen Rücksetzer der zurückliegenden Tage müssen Gold & Co erst wieder einen Boden finden ehe sich Bullen wieder engagieren. Bei Silber könnten oberhalb von 25,50 US-Dollar wieder spekulative Käufe einsetzen. Der Ölpreis setzte derweil die Aufwärtsbewegung fort. Dabei stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil über 56 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Deutsche Post übertrag 2020 die eigene Prognose. Die Aktie zeigte sich heute deutlich im Plus. Dies galt auch für Fuchs Petrolub, das gestern gute Eckdaten vorlegte. Ebenfalls hoch im Kurs standen heute erneut Halbleiteraktien wie Dialog Semiconductor und Infineon. Zu den stärksten Branchenindizes zählten heute erneut der Global Hydrogen Index sowie der Solactive Deutsche Maschinenbau Index.

Cropenergies veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Die Daten könnten auch den Kurs des Mutterkonzerns Südzucker bewegen. Bayer lädt zum Medientag "Transforming Healthcare. Transforming Bayer". Der Konzern meldete in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Übernahmen und Kooperationen im Gentherapiebereich.

Diese Woche findet die vielbeachtete Consumer Electronics Show statt.

Wichtige Termine

Europa - Industrieproduktion

USA - Verbraucherpreise

USA - Fed veröffentlicht Beige Book

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 14.000/14.100/14.430 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.780/13.900 Punkte

Der DAX bewegte sich heute in einer engen Range zwischen 13.900 und 14.000 Punkten. Zum Handelsschluss notierte der Index in der unteren Hälfte der Bandbreite. Die Unterstützung von 13.900 Punkten konnte damit jedoch zunächst verteidigt werden. Damit bewahrt sich der Index die Chance auf einen Rebound auf 14.000 oder gar 14.100 Punkte. Allerdings sollten Investoren die Unterstützungszone von 13.840/13.900 Punkten im Auge behalten.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2020- 12.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.01.2014- 12.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

