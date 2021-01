Gestoppte bzw. gedrehte Serien: UBM -0,53% auf 37,7, davor 7 Tage im Plus (7,06% Zuwachs von 35,4 auf 37,9), Oberbank AG Stamm +0,24% auf 84,6, davor 6 Tage ohne Veränderung , Wiener Privatbank 0% auf 5,6, davor 3 Tage im Plus (9,8% Zuwachs von 5,1 auf 5,6), Zumtobel -0,79% auf 6,3, davor 3 Tage im Plus (3,93% Zuwachs von 6,11 auf 6,35), Goldbarren (250g, philoro) +0,7% auf 12434, davor 3 Tage im Minus (-4,06% Verlust von 12871 auf 12348), Goldbarren (1oz, philoro) +0,68% auf 1578,8, davor 3 Tage im Minus (-3,98% Verlust von 1633,1 auf 1568,1), Silber Philharmoniker 1/1 +1,36% auf 27,67, davor 3 Tage im Minus (-7,46% Verlust von 29,5 auf 27,3), Amag +0,62% auf 32,4, davor 3 Tage im Minus (-2,13% Verlust von 32,9 auf 32,2), Fabasoft -0,43% auf 46,5, davor 3 Tage im Minus (-2,92% ...

