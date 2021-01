Am Dienstag hat Google einen Fördertopf mit drei Millionen US-Dollar Inhalt geöffnet. Daraus sollen Projekte gegen Desinformation im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung unterstützt werden. Die Google News-Initiative will etwas gegen Desinformation tun. Dabei hat sie sich die weltweiten Impfungen gegen die durch das neuartige Sars-CoV-2-Virus verursachte Covid-19-Erkrankung als Schutzgut erkoren. Faktenchecks sollen mehr Menschen erreichen als bisher Mit bis zu drei Millionen Dollar will Google weltweit Projekte fördern, die sich gegen Falschinformationen stark machen. Das stellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...