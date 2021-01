OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Förderung des Bundes für Investitionen der Landwirtschaft sollte nach Ansicht von Bauernpräsident Joachim Rukwied ausgedehnt werden. "Wir müssen mit der Politik intensiv besprechen, wie dieses Programm ausgebaut werden kann", sagte Rukwied der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das als "Bauernmilliarde" bekannt gewordene Programm sei zum Start am Montag massiv überzeichnet gewesen, weshalb viele Landwirte wahrscheinlich zu kurz kämen.

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte an, eigentlich erst für das zweite Halbjahr 2021 vorgesehene Fördermittel vorzuziehen. "Dass so viele investieren wollen, ist ein klares Standortbekenntnis der Landwirtschaft zu Deutschland", sagte sie am Dienstag. "Diesen Schwung wollen wir aufrechterhalten." Bis 2024 stellt der Bund insgesamt 816 Millionen Euro zur Verfügung, um Investitionen in moderne Technik für mehr Klima-, Natur- und Umweltschutz zu ermöglichen. Aufgrund der großen Nachfrage ist das Fördervolumen für Maschinen für das erste Halbjahr 2021 schon ausgeschöpft.

Rukwied sagte, direkt nach dem Start sei die Internetseite zur Anmeldung für das Förderprogramm zusammengebrochen. "Das war quasi wie ein Lotteriespiel." Deutschland wolle einen dreistelligen Milliardenbetrag in den Klimaschutz investieren. "Die Landwirtschaft ist eine Branche, die beim Klimaschutz viel leisten kann. Das sollte auch entsprechend gefördert werden", erklärte der Bauernpräsident./eks/DP/fba