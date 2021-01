Jetcraft, der weltweit führende Anbieter und Aufkäufer von Business Jets, stärkt seine Präsenz in Nord- und Südamerika mit der Ernennung von Todd Spangler zum Sales Director für Florida, Mittel- und Südamerika.

Todd Spangler kommt nach einer 25-jährigen Berufskarriere in der Geschäftsluftfahrt mit leitenden Vertriebspositionen bei Bombardier, Elliott Jets, Hawker Beechcraft und NetJets zu Jetcraft. Als Sales Director für Nord- und Südamerika wird Spangler die strategischen Partnerschaften von Jetcraft in dieser Region beaufsichtigen, einschließlich Aerolineas Ejecutivas, die als bevollmächtigte Vertretung von Jetcraft in Mexiko, Mittelamerika, der Karibik und dem lateinamerikanischen Markt in Florida und Texas tätig ist.

Chad Anderson, President von Jetcraft, dazu: "Das Jahr 2020 war zweifellos eine Herausforderung, doch zeigt der Anstieg der Flugzeugtransaktionen, den wir im vierten Quartal verzeichneten, die Resilienz der Geschäftsluftfahrt und die Fähigkeit unserer Branche, eine neue Generation von Nutzern während der Covid-19-Erholung zu begeistern.

"Wir sind zuversichtlich, dass wir 2021 unverändert eine positive Dynamik erleben werden, insbesondere in Nord- und Südamerika. Todds Erfahrung im Makler-, Betreiber- und OEM-Segment bringt einen vielversprechenden Mix für Jetcraft und einen erhöhten Mehrwert für unsere Kunden. Seine Erfahrung wird unser weiteres Wachstum im Südosten der USA und in Lateinamerika unterstützen."

Über Jetcraft

Jetcraft ist führend im internationalen Flugzeugverkauf, Marketing und Eigentumsstrategien und betreibt weltweit über 20 regionale Büros. Der beispiellose Erfolg des Unternehmens in fast 60 Jahren in der Geschäftsluftfahrt hat ihm einen erstklassigen Ruf eingebracht, zusammen mit einem außergewöhnlichen Kundenstamm, einem breiten Netzwerk von Verbindungen und einem der größten Lagerbestände der Branche.

