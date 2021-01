Französisches Fintech-Unternehmen schließt sich mit global aufgestelltem Partner zusammen, um innovative digitale Finanzierung einzuführen

i2c Inc., ein führender Anbieter digitaler Zahlungs- und Banking-Technologie, gab seine Partnerschaft mit Jifiti bekannt, einer Plattform für Finanzierungen für Verbraucher, die daran arbeitet, Kreditprogramme für Banken, Kreditanbieter und Händler in ganz Europa zu optimieren. i2c wird seine Plattform der nächsten Generation wirksam dazu nutzen, Jifiti bei der Einführung eines mobilen Finanzierungsprogramms für Verbraucher in Frankreich für eine nicht genannte globale Einzelhandelsmarke im Bereich Möbel zu unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210112006098/de/

i2c Inc. and Jifiti Simplify Consumer Financing for Major Retailer in France. French fintech partners with global enabler to deploy innovative digital financing. i2c Inc., a leading provider of digital payment and banking technology, announced its partnership with Jifiti, a consumer financing platform working to streamline loan programs for banks, lenders, and merchants throughout Europe. i2c will be leveraging its next-generation platform to support Jifiti in the launch of a mobile consumer finance program in France for an undisclosed global retail brand in the furniture space.