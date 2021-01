Der markenübergreifende Technologie-Personaldienstleister Frank Recruitment Group baut seine europäische Präsenz mit neuem Standort in Genf aus und schafft neue Arbeitsplätze in der Region.

Das britische Personaldienstleistungsunternehmen Frank Recruitment Group hat heute die Eröffnung seines neuen Standorts in Genf (Schweiz) bekannt gegeben.

Das neue Büro ist die achte Niederlassung der Cloud-Recruitment-Firma in Europa und erhöht die Anzahl ihrer globalen Hubs auf 21.

Die Frank Recruitment Group wurde 2006 in Newcastle upon Tyne mit nur drei Mitarbeitern gegründet und beschäftigt heute weltweit fast 2.000 Mitarbeiter. Sie gehört zur Tenth Revolution Group, dem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Talent-Lösungen. Für den Schweizer Standort werden mehrere neue Teammitglieder eingestellt, und für die nächsten fünf Jahre ist die Schaffung von bis zu 50 Arbeitsplätzen geplant.

Mit dem neuen Büro wird die Frank Recruitment Group ihre Reichweite in Europa weiter vergrößern und ihren wachsenden globalen Kundenstamm besser bedienen können.

Vor dem Hintergrund des schnell expandierenden Technologiemarkts des Landes und der Herausforderungen in den Bereichen Digitalisierung und Cloud-Migration, die auf der Agenda jedes Schweizer CIO ganz oben stehen, steigt die Nachfrage nach IT-Experten für die digitale Transformation.

"Unser neues Schweizer Büro wird es uns ermöglichen, unsere Kunden und Partner in der Region besser zu unterstützen und dies zu einer Zeit, in der hochspezialisiertes Recruitment-Consulting für den Technologiesektor dringender als je zuvor benötigt wird", so Paul Hanley, Director of Sales, der den neuen Standort führen wird.

"Wir wollen den Erfolg, den wir in anderen Regionen bereits erzielt haben, hier in der Schweiz replizieren, indem wir unsere Position als führender Cloud-Tech-Personaldienstleister konsolidieren und weiterhin die digitale Transformation unterstützen. Dazu wollen wir den Unternehmen die besten Tech-Talente als Festangestellte oder Vertragsmitarbeiter vermitteln", so Hanley.

"Ich bin stolz auf die Eröffnung unseres Schweizer Büros", berichtet Zoë Morris, Präsident, Frank Recruitment Group. "Das Jahr 2020 hat die Personaldienstleistungsbranche vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Deshalb ist es ein besonderer Erfolg, zu diesem Zeitpunkt einen neuen Standort zu eröffnen und unser Geschäft zu expandieren. Es ist uns eine Ehre, für diesen faszinierenden Markt arbeiten zu können und dabei neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen."

Hanley fügt an: "Unser Startteam besteht aus erfahrenen, mehrsprachigen Personalexperten, die über erhebliche Erfahrung in der Schweizer Recruitment-Branche verfügen. Dank unserer Ausrichtung auf den Tech-Markt sind wir in der Lage, eine spezifische Expertise bereitzustellen, die auf dem Schweizer Markt bislang fehlte. Ich freue mich auf die Arbeit in diesem Markt, um sowohl den Unternehmen als auch den Technologieexperten in der Region echte Vorteile zu verschaffen, indem wir die richtigen Leute mit den richtigen Jobs zusammenbringen."

Am neuen Standort wird die Frank Recruitment Group zunächst ihre Marken Nigel Frank, Mason Frank und FRG Technology Consulting einführen, die Spezialisten für Microsoft, Salesforce und für neue Technologien rekrutieren.

Die Adresse des Schweizer Büros ist die 14 Rue du Rhône in Genf.

Hinweis an Redakteure:

ÜBER FRANK RECRUITMENT GROUP

Frank Recruitment Group ist eine Geschäftssparte der Tenth Revolution Group, der weltweit führenden Experten für Cloud-Talent-Lösungen. Das Unternehmen wurde 2006 in Newcastle upon Tyne gegründet und vermittelt begehrte Experten für Ökosysteme, die besonders vom Fachkräftemangel betroffen sind.

Es beschäftigt fast 2.000 Mitarbeiter an 20 Standorten, darunter Dallas, New York, Philadelphia, San Francisco, Tampa, Denver, Scottsdale, Charlotte und Irvine in den USA. EMEA und APAC werden von neun Büros in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, Spanien sowie Standorten in Singapur und Australien betreut.

Die Gruppe betreibt sieben Handelsmarken, die sich jeweils auf ein bestimmtes Technologieprodukt konzentrieren: Jefferson Frank (AWS), Nigel Frank International (Microsoft Dynamics und Azure), Mason Frank International (Salesforce), Washington Frank (Enterprise ERP), Anderson Frank (NetSuite), Nelson Frank (ServiceNow) und FRG Technology Consulting (Marketingautomatisierung und neue Technologien).

Die Frank Recruitment Group wurde zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas ernannt und als eines der 100 privaten Unternehmen mit dem höchsten Ertragswachstum in Großbritannien ausgezeichnet. Die Gruppe plant die Expansion ihrer globalen Reichweite und die Einstellung zusätzlicher Trainee-Recruiter in strategischen Wirtschaftszentren, um der Nachfrage nach ihren Serviceleistungen gerecht zu werden.

Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.frankgroup.com

