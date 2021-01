FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Sicherheitsmaßnahmen/Reichstagsgebäude:

"Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington werden auch die Sicherheitsmaßnahmen im Deutschen Bundestag überprüft. Das ist verständlich - aber bitte mit Augenmaß. Denn in einer Demokratie ist der Sitz des Parlaments mehr als nur irgendein Gebäude. Es ist ein Symbol der Freiheit und das sollte auch von außen sichtbar sein. (.) Zur Festung darf ein Parlamentsgebäude nicht werden. Eine Volksvertretung, die sich mit einer Bannmeile abschottet, würde den Kern dessen beschädigen, was Demokratie ausmacht. Die Idee der Freiheit. Dazu gehören auch Versammlungen und Demonstrationen vor dem Reichstagsgebäude, das mit seiner gläsernen Kuppel, durch die die Besucher flanieren, für Offenheit und Bürgernähe steht."/yyzz/DP/he