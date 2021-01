Stuttgart (ots) - Porsche feiert den 25. Geburtstag seiner Roadster-Familie mit einem besonderen Jubiläumsmodell: dem Boxster 25 Jahre. Die weltweit auf 1'250 Exemplare limitierte Edition basiert auf dem 294 kW (400 PS) starken GTS 4.0-Modell mit Vierliter-Sechszylinder-Boxermotor. Sie greift zahlreiche Designmerkmale jener Studie namens Boxster auf, die 1993 auf der Detroit Motor Show die Erfolgsgeschichte des offenen Zweisitzers einläutete. Die optisch kaum veränderte Serienversion ging 1996 an den Start und tritt heute, nach mehr als 357'000 produzierten Einheiten, in vierter Generation an.Der neue Boxster 25 Jahre ist ab sofort bestellbar und ist ab Ende März 2021 in den Schweizer Porsche Zentren verfügbar. In der Schweiz beginnen die Preise bei CHF 118'800 - einschliesslich Mehrwertsteuer und mit länderspezifischer Ausstattung.Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material auf der Porsche Presse-Datenbank unter presse.porsche.ch (https://presse.porsche.ch/prod/presse_pag/PressBasicData.nsf/press/PAGdeWelcome0?OpenDocument) oder im Porsche Newsroom unter newsroom.porsche.de (https://newsroom.porsche.com/de.html). Historisches Bildmaterial unter media.porsche.com/mediakit/boxster-25years (https://media.porsche.com/mediakit/boxster-25years/de)Pressekontakt:Porsche Schweiz AGLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitInga KonenTelefon: +41 (0)41 487-914-3E-Mail: inga.konen@porsche.chOriginal-Content von: Porsche Schweiz AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050872/100862914