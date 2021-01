Die Zurückhaltung am Markt nach den jüngsten Verlusten war am Dienstag deutlich zu spüren. Auch der Bitcoin beruhigte sich wieder im Chartbild. Für den heutigen DAX-Ausblick gehen wir auf die aktuelle Chartsituation näher ein und definieren spannende Marken. DAX-Verlauf am Dienstag Der Handelsstart fand bereits unter der 14.000er-Marke statt und hatte hier trotz mehrfachem Test keine Überwindung vollzogen. Es blieb damit beim Widerstandslevel, welches ...

