AUTO1 Group plant Börsengang in Q1 2021



13.01.2021 / 07:30

Pressemitteilung

AUTO1 Group plant Börsengang in Q1 2021

AUTO1 Group ist Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche Autohändler mit einem Umsatz von rund 3,5 Mrd. € und mehr als 615.000 verkauften Fahrzeugen im Jahr 2019

Bewährtes Geschäftsmodell auf Basis umfangreicher Datenreihen, unternehmenseigener Technologieplattform, starker Marken, paneuropäischer Infrastruktur zur Auftragsabwicklung und überlegenem Kundenerlebnis

Enorme Marktchance im stark fragmentierten europäischen Gebrauchtwagenmarkt (~600 Mrd. €) sowie aufgrund der voranschreitenden Verschiebung von offline zu online

Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös von ca. 1 Mrd. € aus dem Verkauf neu geschaffener Aktien an. AUTO1 Group beabsichtigt, ca. 750 Mio. € in die Beschleunigung weiteren Wachstums, insbesondere von Autohero, zu investieren und es wird erwartet, dass der übrige Betrag zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet wird

Verkauf bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären soll für zusätzliche Liquidität im Sekundärmarkt sorgen

Geplante Notierung am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich Q1 2021 abgeschlossen (vorbehaltlich der Marktbedingungen)

Berlin, 13. Januar 2021 - Die AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften die "AUTO1 Group") hat heute die Absicht bekanntgegeben, ihre Aktien am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren.

Das geplante Angebot wird voraussichtlich neu geschaffene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehende Aktien sowie Aktien in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Aufstockungsoption von bestimmten veräußernden Aktionären gedeckt ist, umfassen (das "Angebot"). Die Gesellschaft plant, das Angebot im ersten Quartal 2021 zu vollziehen, vorbehaltlich der Marktbedingungen. Das Angebot ist als öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands geplant.



Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Seit der Gründung von AUTO1 Group im Jahr 2012 haben wir unsere Stärken stetig ausgebaut. Mit der heutigen Ankündigung schlagen wir ein neues Kapitel in der Geschichte der AUTO1 Group auf. Gemeinsam mit unserem fantastischen Team sind wir voll und ganz darauf fokussiert, die enormen Marktchancen, die vor uns liegen, zu nutzen. Der geplante Börsengang ist dabei der nächste logische Schritt, um die AUTO1 Group als die bevorzugte Adresse für den Online-Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa zu stärken. Wir wollen in den nächsten Jahren erheblich investieren, um unsere Marke Autohero und unser operatives Geschäft weiter auszubauen und so unseren Kunden das beste Erlebnis bieten zu können. Unsere Mission ist es, die beste Plattform zu schaffen, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen."

Markus Boser, CFO der AUTO1 Group: "Die AUTO1 Group hat ein einzigartiges, vollständig digitales Angebot für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen geschaffen und zugleich einen Weg in Richtung Profitabilität aufgezeigt. Jetzt planen wir, den Erlös aus dem angestrebten Börsengang für die weitere Markttransformation zu nutzen. Der geplante Börsengang wird die Wachstumspläne der AUTO1 Group unterstützen, wozu auch der Ausbau unseres Autohero-Geschäfts gehört. Wir glauben, dass dies eine große Chance für uns ist, die wir mit unserer bestehenden Plattform nutzen können."

Klare Führungsposition und einzigartige Plattform schafft überlegenes Kundenerlebnis

AUTO1 Group betreibet die führende Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen in Europa. Das Angebot ist vollständig online und beruht auf einer vertikal integrierten Plattform, mit hoch innovativen End-to-End Technologielösungen und einem unvergleichlichen Datenbestand. Mit mehr als 615.000 verkauften Gebrauchtwagen allein im Jahr 2019 ist AUTO1 Group Europas bevorzugter Anbieter für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, der im Vergleich zum nächstgrößten Wettbewerber rund doppelt so viel Gebrauchtwagen innerhalb der Europäischen Union verkauft hat[1].

Die AUTO1 Group wurde im August 2012 von Christian Bertermann und Hakan Koç gegründet. In den folgenden Jahren expandierte die AUTO1 Group zügig in mehr als 30 Märkte in ganz Europa. In den Jahren 2014 bis 2019 wuchs der Umsatz erheblich mit einer CAGR von ca. 93 % auf 3.476 Mio. €.Unter bekannten Verbrauchermarken wie wirkaufendeinauto.de und ihren Pendants in anderen Märkten bietet die AUTO1 Group ein überzeugendes und technologisch fortschrittliches Onlineerlebnis an, das es Verbrauchern in zehn europäischen Ländern ermöglicht, ihre Gebrauchtwagen schnell, zu wettbewerbsfähigen Preisen und ohne Feilschen zu verkaufen. Daneben bietet die AUTO1 Group gewerblichen Händlern schnelle und bequeme Remarketing-Lösungen, wodurch diese Händler überschüssige Bestände schnell und in großem Umfang vermarkten können.

Die AUTO1 Group verkauft zuvor bezogene Autos über zwei sich ergänzende Angebote: Unter der Händlermarke "AUTO1" betreibt sie die größte Großhandelsplattform für Gebrauchtwagen in Europa. Diese Autos werden europaweit über Onlineauktionen an mehr als 60.000 gewerbliche Händler verkauft. Unter der Marke "Autohero" hat die AUTO1 Group eine einfache, stressfreie Möglichkeit geschaffen, mit der Verbraucher Gebrauchtwagen online kaufen können. Autohero bietet Kunden in neun europäischen Ländern eine große Auswahl attraktiver Gebrauchtwagen zu Festpreisen, ein überzeugendes Kundenerlebnis und eine bequeme Auftragsabwicklung.

Enorme Marktchance im stark fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt mit zunehmender Verschiebung von offline zu online

Der Automobilmarkt stellt einen der größten gewerblichen Märkte dar, wobei der Verkauf von Gebrauchtwagen fast zwei Drittel aller Kfz-Transaktionen in Europa ausmacht. Im Jahr 2019 betrug der Umsatz des europäischen Gebrauchtwagenmarkts (einschließlich der Verkäufe zwischen zwei Unternehmen) rund 600 Mrd. €, wobei ein Wachstum des Gebrauchtwagenmarkts in der Europäischen Union zwischen 2019 und 2025 mit einem CAGR von 5 % erwartet wird[2]. Dennoch bleibt der europäische Gebrauchtwagenmarkt stark fragmentiert und befindet sich in einem sehr frühen Stadium der Online-Durchdringung, was eine einzigartige Marktchance darstellt.

Bewährtes Geschäftsmodell auf Basis umfangreicher Datenreihen, unternehmenseigener Technologieplattform, starker Marken, paneuropäischer Infrastruktur zur Auftragsabwicklung und überlegenem Kundenerlebnis

Das Wachstum der AUTO1 Group wird angetrieben von der Kompetenz eine große Anzahl von Gebrauchtwagen zu beschaffen und die Fähigkeit, diese zu wettbewerbsfähigen Preisen an Kunden zu vermitteln. Als Technologieunternehmen baut die Plattform der AUTO1 Group auf Softwarelösungen, um den Gebrauchtwagenmarkt zu revolutionieren. Die AUTO1 Group verarbeitet bei mehr als einer Million Seitenaufrufen durchschnittlich mehr als fünf Millionen Datenpunkte pro Tag und hat bereits mehr als 160 Terabyte an Daten über verschiedene Automarken, Modelle und entsprechende Informationen gesammelt. Um ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten hat die AUTO1 Group individuell gestaltete Websites und Apps entworfen.

Um eine effiziente Preisgestaltung sicherzustellen, hat die Gesellschaft eigene Algorithmen entwickelt, die Gebrauchtwagen und die Gesamtmarktnachfrage automatisch und in Echtzeit bewerten. Basierend auf diesen Lösungen hat die AUTO1 Group bislang mehr als vier Millionen Gebrauchtwagen-Transaktionen abgeschlossen und dabei hat jede dieser Transaktionen weitere unternehmenseigene Daten in die Datenbank einspeist. Die AUTO1 Group verfügt über eine skalierbare Infrastruktur zur Auftragsabwicklung, die mehr als 400 Drop-off- und Pick-up-Standorte in zehn Ländern umfasst. Darüber hinaus unterhält die Gesellschaft langjährige Beziehungen zu externen Logistikdienstleistern für die Abwicklung umfangreicher Autotransporte und die Lagerung von Fahrzeugbeständen in mehr als 150 Logistikzentren. Mithilfe ihres internen Logistikteams und der externen Logistikpartner hat die AUTO1 Group arrangiert, dass im Jahr 2019 mehr als eine Million Gebrauchtwagen transportiert oder von Käufern abgeholt wurden.



Große Chancen für Autohero in einem stark fragmentierten Markt bieten Perspektive auf weiteres Wachstum

Die AUTO1 Group ist davon überzeugt, dass sich der Wettbewerb auf dem stark fragmentierten Gebrauchtwagenmarkt zugunsten des Marktteilnehmers auswirken wird, der über die stärksten Marken und die beste Plattform verfügt. Aufbauend auf der Position als führende Plattform für den Gebrauchtwagenhandel durch gewerbliche Händler plant die AUTO1 Group, die enormen Marktchancen im europäischen Gebrauchtwagenmarkt zu nutzen, indem sie die Verlagerung von offline zu online vorantreibt. Die AUTO1 Group plant, ihre Verbrauchermarke Autohero in neun europäischen Märkten auszubauen, um führender Einzelhändler für Gebrauchtwagen in Europa zu werden. Hierbei kann die Gesellschaft auf ihre Erfahrung bei der schnellen Skalierung neuer Geschäfte, ihre bestehenden Einkaufskanäle sowie ihre Technologie- und Betriebsplattform zurückgreifen, wozu insbesondere die umfangreiche Datenbank, bewährte Preisgestaltungsalgorithmen und die europaweite Infrastruktur zur Auftragsabwicklung zählen.

Die Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös in Höhe von ca. 1 Mrd. € aus der Platzierung neuer Aktien an. Sie beabsichtigt, ca. 750 Mio. € der Nettoerlöse aus dem Angebot in die weitere Beschleunigung des Wachstums ihres Geschäfts zu investieren, insbesondere in das Autohero-Angebot durch Investitionen in Marketing, Personal zur Kundenbetreuung, eine Erhöhung des Umlaufvermögens, den Ankauf zusätzlicher Transporter und den Ausbau von Aufbereitungsmöglichkeiten. Zudem sollen daraus operative Investitionen finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Es wird erwartet, dass der verbleibende Betrag für die Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet wird. Darüber hinaus soll der Verkauf bestehender Aktien von derzeitigen Aktionären für zusätzliche Liquidität im Handel im Sekundärmarkt sorgen.

BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, und Deutsche Bank fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Barclays, HSBC, Numis Securities Limited, und RBC Capital Markets die Transaktion als Joint Bookrunners unterstützen und Crédit Agricole Corporate und Investment Bank, COMMERZBANK, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead Managers agieren.



Über AUTO1 Group

Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2019 einen Umsatz von ca. €3,5 Mrd.

Für weitere Informationen www.auto1-group.com



Medienkontakte

Lisa Langlois

Head of Communications

Tel: +49 30 201 638 360

Email: lisa.langlois@auto1-group.com

Knut Engelmann

Kekst CNC

Tel: +49 174 234 2808

Email: knut.engelmann@kekstcnc.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland



HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Aktien in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien der AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Internetseite der AUTO1 Group SE www.auto1-group.com im Bereich Investor Relations kostenlos zur Verfügung gestellt.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (der "Order"), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch BNP PARIBAS ("BNP PARIBAS"), Citigroup Global Markets Europe AG ("Citigroup"), Goldman Sachs Bank Europe SE ("Goldman Sachs"), Deutsche Bank Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft ("Deutsche Bank"), Barclays Bank Ireland PLC ("Barclays"), HSBC Trinkaus & Burkhardt AG ("HSBC"), Numis Securities Limited ("Numis Securities Limited"), RBC Capital Markets (Europe) GmbH ("RBC Capital Markets"), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ("Crédit Agricole Corporate and Investment Bank"), COMMERZBANK Aktiengesellschaft ("COMMERZBANK"), Mizuho Securities Europe GmbH ("Mizuho") und Wells Fargo Securities, LLC ("Wells Fargo") (zusammen, die "Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Einige Quellen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Marktdaten wurden vor dem erneuten Ausbruch der COVID-19-Pandemie erstellt und sind für die möglichen Auswirkungen der nachfolgenden Entwicklungen nicht aktualisiert worden. Die Gesellschaft und die Konsortialbanken sind nicht in der Lage festzustellen, ob die Dritten, die solche Quellen vorbereitet haben, ihre Schätzungen und Prognosen aufgrund der möglichen weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf künftige Marktentwicklungen aktualisieren werden.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot werden die Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Klienten bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gewähren.

Im Zusammenhang mit dem Angebot könnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen selbst Teile der im Rahmen des Angebots angebotenen Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft solche Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit in Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten Verweise im International Offering Memorandum, sobald dieses veröffentlicht ist, auf die Aktien der Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben, Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser Eigenschaft umfassen. Darüber hinaus könnten die Konsortialbanken sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich von Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken sowie seine verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern könnten. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information über die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.



