Varta (VAR1): offizieller Zulieferer für Apple Airpods mit konstantem Gewinnwachstum

Symbol:ISIN:Die Aktie des Batterieherstellers weist im Halbjahresverlauf ein Plus von 23 Prozent auf bei einem recht volatilen Verlauf mit starken Abweichungen von den gleitenden Durchschnitten nach oben und unten. Der aktuelle Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch testete den 20er-EMA kurz in Form einer Umkehrkerze, die vermuten lässt, dass es nach oben weiter gehen könnte. Das Tagestief ist auf eine Höhe mit Tiefs der Vorwoche, so dass wir eine solide Unterstützung finden.Chart vom 13.01.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 118.90 EURDas Unternehmen aus dem baden-württembergischen Ellwangen stellt Autobatterien, Stromspeicher für Photovoltaikanlagen und die Batterien für die AirPods von Apple her. Der Gewinn pro Aktie stieg in den vergangenen Jahren stetig und auch der Ausblick für die Zukunft ist in dem technologisch anspruchsvollen Umfeld positiv. Für unser Long Setup ist der hohe Short Float-Anteil interessant, da dieser unserem Trade zusätzliches Momentum verleihen könnte, sobald er in die richtige Richtung geht. Quartalszahlen gibt es erst wieder im März, so dass wir den Trade lange laufen lassen können.Aussicht: BULLISCHLink zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/varta-var1-offizieller-zulieferer-fuer-apple-airpods-mit-konstantem-gewinnwachstum/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in VAR1.