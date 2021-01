DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Vizepräsident Mike Pence hat dem Repräsentantenhaus offiziell mitgeteilt, dass er keine vorzeitige Entfernung des abgewählten Präsidenten Donald Trump mittels eines Verfassungsartikels unterstützt. Dagegen haben erste republikanische US-Abgeordnete angekündigt, für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump stimmen zu wollen. "Ich werde für ein Impeachment gegen den Präsidenten stimmen", erklärte die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus, Liz Cheney, am Dienstag. Derweil haben die höchsten Generäle der US-Armee einhellig die Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger verurteilt. Die US-Justiz rechnet nach der Erstürmung des Kapitols mit hunderten Strafverfahren.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj 14:30 Realeinkommen Dezember 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.806,00 +0,16% Nasdaq-100-Indikation 12.924,50 +0,24% Nikkei-225 28.456,59 +1,04% Hang-Seng-Index 28.257,70 -0,07% Kospi 3.148,29 +0,71% Shanghai-Composite 3.588,82 -0,54% S&P/ASX 200 6.686,60 +0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mehrheitlich fester zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Ostasien und Australien. Die Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket in den USA stützt das Sentiment weiterhin, heißt es. Allerdings bleibt auch die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie im Blick. Die weltweit erneut verhängten Lockdowns könnten sich negativ auf die Erholung der Konjunktur auswirken. Gesucht sind weiter vor allem Technologiewerte. Diese gelten als einer der Gewinner der Pandemie. Positiv wirkt sich zudem aus, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen nach zuletzt sieben Tagen mit Aufschlägen etwas zurückgekommen ist. Für den Nikkei-225 ging es um 1,0 Prozent womit der INdex erneut auf einem 0-Jahre-Hoch schloss. Gewinner waren vor allem Halbleiterwerte. Die Aktien von Olympus fielen dagegen deutlicher. Der aktivistische Investor ValueAct Capital hat seine Beteiligung an dem Unternehmen auf 4,0 von zuvor 5,0 Prozent gesenkt. In Seoul zeigten sich die Technologiewerte mit einer uneinheitlichen Tendenz. Für die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics ging es im Zuge von Gewinnmitnahmen weiter nach unten. Die Papiere von SK Hynix kletterten dagegen weiter. Leichte Abgaben verzeichnen dagegen die chinesischen Aktienmärkte. Die Papiere von Lenovo schießen nach oben. Der weltgrößte PC-Hersteller plant auch ein Listing in Schanghai, was bei den Investoren auf große Zustimmung stößt. Im Verlauf kletterte die Aktie auf den höchsten Stand seit fünf Jahren.

US-NACHBÖRSE

Für die Aktien von KB Home ist es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach der Vorlage von Quartalszahlen kräftig nach oben gegangen. Der Baukonzern gab für das vierte Quartal zwar einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn bekannt, übertraf aber dennoch die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte nachbörslich um 4,0 Prozent auf 35,50 Dollar zu. Für die Titel von El Pollo Loco ging es dagegen um 3,2 Prozent auf 19,50 Dollar nach unten. Die Restaurantkette teilte mit, dass eingeschränkte Öffnungszeiten und vollständige Schließungen ihrer Filialen zu einem Umsatzrückgang im vierten Quartal geführt haben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatz zwischen 109,5 und 110,5 Millionen Dollar, während Analysten bislang mit 117 Millionen Dollar gerechnet hatten.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.068,69 0,19 60,00 1,51 S&P-500 3.801,19 0,04 1,58 1,20 Nasdaq-Comp. 13.072,43 0,28 36,00 Nasdaq-100 12.892,09 -0,08 -10,40 0,03 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.06 Mrd 961,1 Mio Gewinner 2.112 1.259 Verlierer 1.049 1.895 Unverändert 83 84

Etwas fester - Das Handelsumfeld war von Volatilität gekennzeichnet. Am Markt ist die Meinung weiter steigender Aktienkurse mit der Aussicht auf eine Konjunkturerholung weit verbreitet. Händler verwiesen jedoch auf Störfeuer vom Rentenmarkt. Zudem richteten sich die Blicke auf die grassierende Corona-Pandemie. Twitter verloren 2,4 Prozent. Das soziale Medium hat 700.000 Zugänge der QAnon-Verschwörungstheoretiker von seiner Plattformen verbannt. General Motors rückten 6,2 Prozent vor. Der Konzern steigt in das Geschäft mit elektrisch angetriebenen Lieferwagen ein. Tesla zogen um 4,7 Prozent an. Laut Medienberichten verhandelt der Elektroautohersteller mit Tata Motors über eine Kooperation in Indien. Die in den USA notierten Titel des chinesischen Pharmaentwicklers Beigene stiegen um 3,6 Prozent. Die Gesellschaft ist eine Partnerschaft mit Novartis eingegangen. Albertsons rückten um 2,1 Prozent vor. Die Supermarktkette wartete mit Geschäftszahlen über Markterwartung auf und überraschte mit der Dividendenzahlung positiv. Die Aktien von Limoneira tauchten um 6,2 Prozent ab. Das Unternehmen verdoppelte im vierten Quartal den Verlust. Lands' End haussierten nach erhöhtem Ausblick für das vierte Quartal. Die Aktie des Textil-Einzelhändlers sprang um 11,1 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,14 -106,5 5 Jahre 0,51 0,0 0,51 -141,8 7 Jahre 0,84 -0,8 0,84 -141,1 10 Jahre 1,14 -0,7 1,14 -130,8 30 Jahre 1,88 0,0 1,88 -118,4

Zehnjährige US-Staatsanleihen werfen derzeit 1,14 Prozent nach 0,90 Prozent vor Monatsfrist ab. Damit rentieren US-Rentenpapiere auf dem höchsten Stand seit Ende Februar vergangenen Jahres. Auf Tagessicht notierte die Zehnjahresrendite jedoch nach zeitweise deutlichen Anstiegen um 0,7 Basispunkte leichter, nachdem die vom Schatzamt ausgegebenen zehnjährigen Titel im Umfang von 38 Milliarden Dollar, auf eine starke Nachfrage gestoßen waren.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:47 % YTD EUR/USD 1,2214 +0,1% 1,2205 1,2164 0% EUR/JPY 126,65 -0,0% 126,67 126,66 +0,4% EUR/GBP 0,8933 +0,0% 0,8933 0,8975 +0,0% GBP/USD 1,3674 +0,1% 1,3664 1,3554 -0,0% USD/JPY 103,70 -0,1% 103,79 104,14 +0,4% USD/KRW 1095,26 +0,1% 1094,52 1098,40 +0,9% USD/CNY 6,4552 -0,1% 6,4636 6,4646 -1,1% USD/CNH 6,4455 +0,0% 6,4451 6,4593 -0,9% USD/HKD 7,7539 -0,0% 7,7547 7,7543 +0,0% AUD/USD 0,7766 -0,0% 0,7770 0,7724 +0,8% NZD/USD 0,7225 +0,0% 0,7224 0,7190 +0,6% Bitcoin BTC/USD 33.622,50 -0,1% 33.642,00 36.483,00 +15,7%

Nach dem größten Dreitagessatz des US-Dollar seit September 2020 kam der Greenback nun wieder etwas zurück. Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach. Die US-Währung profitierte zuletzt von den steigenden Anleiherenditen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,77 53,21 +1,1% 0,56 +10,8% Brent/ICE 57,23 56,58 +1,1% 0,65 +10,7%

Am Erdölmarkt stiegen die Preise auf ein Elfmonatshoch: US-Leichtöl der Sorte WTI kostete mit 53,16 Dollar je Barrel 1,7 Prozent mehr als am Vortag, der Preis für die europäische Sorte Brent stieg um 1,6 Prozent auf 56,55 Dollar. Saudi-Arabien und andere Erdölförderer hatten die Preise für Lieferungen ab Februar angehoben. Am Handel spricht man daher von einer guten Nachfrage.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.859,02 1.855,00 +0,2% +4,02 -2,1% Silber (Spot) 25,53 25,63 -0,4% -0,10 -3,3% Platin (Spot) 1.079,38 1.073,70 +0,5% +5,68 +0,8% Kupfer-Future 3,64 3,61 +0,9% +0,03 +3,5%

Der Goldpreis bewegte sich mit den Entwicklungen beim Dollar auf und ab. Zunächst hatten Anleger eine Pause bei der Dollaraufwertung zum Einstieg genutzt, der Preis kam aber schnell wieder zurück. Die Feinunze des Edelmetalls notierte schließlich 0,7 Prozent höher bei 1.856 Dollar. Das Tageshoch lag bei 1.864 Dollar, das Tagestief bei 1.837 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Um die Impfkampagne in den USA zu beschleunigen, will die Regierung Impfstoff-Herstellern den Verkauf ihrer gesamten Vorräte erlauben - ohne Dosen für die Auffrischungsimpfung zurückzuhalten. Wie US-Gesundheitsminister Alex Azar am Dienstag im Interview mit dem TV-Sender ABC News sagte, ist die Herstellungskapazität von Vakzinen bei den Firmen Pfizer und Moderna nun groß genug, um die zweite Impfdosis aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

